Liebe Emma



Ich bin seit Oktober 2019 in einer Beziehung mit einer 10 Jahre jüngeren Frau.



Sie, nennen wir sie Iris, ist eine sehr offene und attraktive Frau, welche vor mir in einer langen Beziehung war, jedoch war das eine offene Beziehung.



Neben ihrem Partner und mir hatte Iris damals weitere fünf Männer. Diese verschwieg sie mir oder teilte mir maximal nur häppchenweise die Wahrheit mit.



Vielleicht fragst du dich, warum mir das so wichtig war. Immerhin wusste ich ja, dass sie in einer offenen Beziehung ist. Ausserdem war mir bekannt, dass sie gerne swingt und stets auf Abenteuersuche ist.



Ja, das wusste ich alles. Sie sagte mir aber, dass all das nur geschah, weil sie sexuell nicht zufrieden war. Jetzt in der Beziehung mit mir sei alles vorhanden und sie geniesse es sehr.



Alles gut also. Eigentlich.



Doch dann holte uns ihre Vergangenheit ein. Männer meldeten sich, Geschichten wurden komplexer und krasser, als sie es ursprünglich erzählte.



Es kam so weit, dass einer ihrer Affären bei uns zu Hause auftauchte und seinen Besitz, also sie, einforderte. Ich war zu diesem Zeitpunkt alleine und in mir brach eine Welt zusammen.



Iris und ich beschlossen, dass sie alle Brücken zur Vergangenheit abbricht, alle Nummern löscht, alle Männer auf allen Plattformen blockiert. Trotzdem tauchten neue Personen und Geschichten auf. Iris log wieder.



Unzählige Männer haben Nacktfotos und Videos von und mit ihr. Es sind sogar Sexvideos von ihr auf Pornoseiten gelandet.



Jetzt kam heraus, dass Iris wieder alle alten Kontakte aktiviert hat! Der Höhepunkt ist, dass sie einer alten Bekanntschaft mitgeteilt hat, dass sie sich unterdrückt und genötigt fühlt von mir.



Nun teilt sie mir zum 1000. Mal mit, dass sie all das nicht mehr machen will und sich für unsere Beziehung entscheidet. Ich bin verletzt, wütend, in meinem Stolz verletzt und einfach endlos traurig … und doch liebe ich sie … was soll ich tun Emma?



Liebe Grüsse,

Carlo