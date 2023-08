bild: its coop travel

Ägypten – das Badeparadies am Roten Meer 🌴

Bei Ägypten kommen dir die Pyramiden von Gizeh, Sphinx-Statuen und eine antike Kultur in den Sinn? Natürlich absolut verständlich, allerdings ist der Wüstenstaat seit vielen Jahren auch als erstklassige Destination für Badeferien bekannt.

Allgemeine Infos über Ägypten

Unterkünfte

Wie in den meisten anderen Ländern gibt es auch in Ägypten verschiedenste Formen von Unterkünften, darunter sogenannte Homestays, Bed & Breakfast, Halbpension und All-Inclusive. Gerade in den bekannten Badeorten am Roten Meer findest du hauptsächlich Hotels und Resorts mit All-Inclusive Leistung. Das ist auch gut so, denn das garantiert dir entspannte Ferien und das Niveau sowie der Service diesbezüglich gelten in dieser Region als hervorragend. Keine Sorge, auch bei All-Inclusive musst du nicht darauf verzichten, einheimische Speisen zu probieren, denn die Unterkünfte bieten neben europäischen Gerichten auch immer regionale Spezialitäten an. Falls du nicht sowieso schon ein Fan bist, lohnt es sich Hawawshi, Mulukjiya, Baklawa und Co. zu probieren – total lecker!

Sentido Akassia Beach Hotel Marsa Alam. bild: its coop travel

Sprache

Die Landessprache in Ägypten ist Arabisch, allerdings kannst du dich vor allem in touristischen Gebieten und grossen Städten sehr gut mit ein wenig Englisch verständigen. Gerade in den grossen Ferienorten und All-inclusive-Unterkünften kann es sogar durchaus einmal vorkommen, dass ein Kellner auch ein bisschen Deutsch spricht.

Religion

Da wir uns in einem muslimischen Land befinden, solltest du ein paar Regeln beachten: Frauen wie Männer sollten sich in der Öffentlichkeit nicht zu freizügig kleiden. Als angemessen werden lange, nicht zu enge Hosen und T-Shirts betrachtet. Am besten keine Muskelshirts oder Spaghettiträger-Tops tragen, dann bist du auf der sicheren Seite. Diese Regeln gelten nicht im Hotel bzw. am Pool, sondern vor allem bei Ausflügen, Tempelbesichtigungen. FKK und Sonnen ohne Bikini-Oberteil ist streng verboten.

Ein wichtiger Hinweis noch: Während des Ramadan (islamischer Fastenmonat) kann es im ganzen Land zu Einschränkungen kommen. Das betrifft dich, wenn überhaupt, am Flughafen in Form von Wartezeiten oder eventuell Verspätungen beim Transfer. Der Konsum von Alkohol ist tagsüber nur im Hotelzimmer oder unter freiem Himmel erst nach Sonnenuntergang erlaubt.

bild: its coop travel

Wetter & beste Reisezeit für Ägypten

In Nordafrika ist das Wetter während des ganzen Jahres sehr mild bis richtig heiss, Niederschlag kennt man hier so gut wie gar nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist ganzjährig sehr niedrig und schwimmen im Meer ist bei Wassertemperaturen von 20 Grad (Winter) – 34 Grad (Hochsommer) während des ganzen Jahres möglich. Die maximale Tagestemperatur fällt im Winter selten unter 24 Grad und im Hochsommer klettern die Temperatur auch mal jenseits der 40 Grad. Du siehst also, Ferien in Ägypten sind immer möglich, allerdings empfiehlt es sich grundsätzlich grob in der Zeit von März bis Juni oder von September bis Ende November zu reisen. Speziell für Marsa Alam empfehlen wir dir, die (beste) Reisezeit von Mitte Oktober bis Anfang Mai zu wählen.

Strand von Marsa Alam bild: its coop travel

Anreise & Transfer

Wie kommst du also zu deinen Traumferien ans Rote Meer und was brauchst du für die Einreise? Von Zürich erreichst du Hurghada, Marsa Alam oder Sharm El Sheikh per Direktflug in nur knapp 4,5 Stunden. Buche am besten bei deiner Hotelreservierung einen Transfer vom Flughafen zur Unterkunft und zurück dazu, dann brauchst du dich vor Ort erst mal um nichts weiter zu kümmern. Eine andere Variante ist, dass du dir am Flughafen ein Taxi nimmst und selbstständig zum Hotel anreist. Das öffentliche Verkehrsnetz in Ägypten ist nicht gerade gut ausgebaut und teilweise sehr umständlich, daher würden wir dir von öffentlichen Bussen etc. abraten. In Hurghada und Sharm El Sheikh beträgt die Transferzeit lediglich ca. 30 Minuten, je nachdem, wie weit das Hotel vom Flughafen entfernt liegt. Bei einem Flug nach Hurghada und einer Hotelbuchung in Marsa Alam ist die Fahrtzeit länger, hier musst du mit ungefähr 2,5 Stunden rechnen.

Schweizer Staatsangehörige benötigen für jeden Aufenthalt in Ägypten ein Visum. Du musst dich allerdings nicht unbedingt im Voraus online darum kümmern, denn du erhältst (gegen eine Gebühr von derzeit rund 30 €) direkt am Flughafen ein sogenanntes Visa on arrival.

Die schönsten Ferienorte

Hier punkten ganz klar die «3 Grossen»: Hurghada, Sharm El Sheikh und Marsa Alam. Die Regionen Hurghada und Sharm El Sheikh sind sich relativ ähnlich und bieten beide wunderschöne Sandstrände, erstklassige Resorts, Innenstädte mit viel Trubel, tolle Tauchspots und alle erdenklichen touristischen Annehmlichkeiten. Ein etwaiger Pluspunkt für die Hurghada-Region könnte für dich der kürzere Weg für Ausflüge in die interessante Stadt Luxor oder an den Nil sein, sofern du dich hierfür interessierst.

bild: its coop travel

Marsa Alam liegt weiter südlich am Roten Meer und gilt als etwas beschaulicher und entspannter als die beiden grösseren Schwesterregionen. Alle 3 Regionen sind berühmt für ihre grossartigen Strände, ihre atemberaubenden Unterwasserwelten und Tauchmöglichkeiten, aber hier im südlichen Teil der Küste kommen Tauchfans aufgrund der einzigartigen Riffe und Unterwasserhöhlen ganz besonders auf ihre Kosten. Hier hast du ausserdem den kürzesten Anfahrtsweg für Ausflüge nach Luxor.

Aktivitäten & Ausflüge

Zweifellos eignet sich die Reisedestination an der Küste des Roten Meeres hervorragend, um zu relaxen und am Pool oder Strand die Seele baumeln zu lassen. Die traumhaften Resorts sind perfekt ausgerichtet für reine Badeferien mit rundum-wohlfühl All-inclusive-Paketen. Solltest du in den Ferien trotzdem gerne aktiv sein oder ein bisschen was vom Land und der Kultur entdecken wollen, bist du ebenfalls goldrichtig. Hier also zu guter Letzt noch ein kleiner Einblick, was dich in Sachen Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten erwartet.

bild: its coop travel

Wie bereits erwähnt ist Ägypten eine absolute Top-Tauchdestination und daher findest du auch ein breites Angebot z. B. an geführten Tauchausflügen sowie zahlreiche Möglichkeiten, Equipment auszuleihen und auf eigene Faust loszuziehen. Anfänger wie Profis kommen garantiert auf ihre Kosten und solltest du noch nicht tauchen können, kannst du es hier auf Wunsch in einer der zahlreichen Tauchschulen unter professioneller Führung lernen. By the way…Tauchschulen und/oder Equipment-Verleih befinden sich oft direkt im Hotel. Tauchen ist nichts für dich? Dann vielleicht lieber Schnorcheln? Auch beim Schnorcheln kannst du in die prachtvolle Unterwasserwelt geniessen. Besonderes Highlight: geführte Ausflüge zum Schnorcheln mit Delfinen!

Wie wäre es mit einem Schnorchelausflug mit Delfinen? bild: its coop travel

Falls du deine Zeit lieber AUF dem Wasser verbringst, gibt es ebenfalls zahlreiche Aktivitäten wie beispielsweise Kitesurfen, Windsurfen oder Bootsausflüge.

Wüste

Die Wüste ist ein beliebtes Ausflugsziel bild: its coop travel

Apropos Ausflüge … wie wäre es mit einem Trip durch die Wüste zu den Beduinen. Ob mit dem Jeep, Quad oder klassisch auf einem Kamel, eine Tour durch die Wüste mit Stopp in einem Beduinen-Camp ist ein unvergessliches und unvergleichliches Erlebnis. Gleichzeitig erhältst du einen faszinierenden Einblick in die ägyptische Kultur.

Quadtour in die Wüste bild: its coop travel

Faszinierende Tagesausflüge zu verschiedensten Zielen, darunter die Pyramiden, Kairo oder an den Nil (evtl. mit Bootsfahrt), werden reichlich angeboten. Zwei der möglichen Ausflugsziele möchten wir dir allerdings besonders empfehlen, nämlich die Insel Mahmya und die historische Stadt Luxor.

Memnonkolosse in Luxor bild: its coop travel

Mahmya Island

Auf Mahmya erwarten dich weisse Postkartenstrände und türkisfarbenes Wasser – einfach wie im Paradies. In einzigartigem Ambiente findest du einige Restaurants und Bars, in denen du mit Blick auf die traumhafte Bucht hervorragendes Essen und/oder den ein oder anderen Cocktail geniessen kannst. Das Meer um Mahmya ist ein nationaler Wasserschutzpark und eignet sich hervorragend zum Baden. Aufgrund der flach abfallenden Bucht handelt es sich ausserdem um ein wahres Schnorchel Paradies. Die Unterwasserwelt ist einfach atemberaubend!

bild: its coop travel

Luxor

Begib dich in Luxor auf die Spur der Pharaonen und tauche tief in die faszinierende Kultur des antiken und modernen Ägyptens ein. In und um die quirlige Stadt am Nilufer erwarten dich einige der bedeutendsten archäologischen Stätten des Landes, darunter der Karnak- und der Luxor-Tempel sowie (nur wenige Kilometer nördlich der Stadtgrenze) das berühmte Tal der Könige. Das ehemalige Theben und heutige Luxor ist, falls du dir die Zeit für etwas Geschichte und kulturellen Einblick nehmen möchtest, definitiv einen Tages- oder 2-Tagesausflug wert.