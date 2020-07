Leben

bild: shutterstock / watson

«Soll ich mich auf einen Dreier mit zwei Fremden einlassen?»

Liebe Emma



Ich bin Anna und 21 Jahre alt. Ich würde mich als sexuell aufgeschlossen und neugierig bezeichnen.



Ich bin seit einem Jahr Single und seit kurzem online am Daten. Als ich auswählen musste, ob ich auf Männer oder auf Frauen stehe, überlegte ich kurz und wählte «Egal». Wieso nicht mal was Neues ausprobieren? Eine Frau hatte ich auch schon geküsst und es hat mir gefallen.



Ausser ein paar Chats und einem Date hat sich nie was Vielversprechendes ergeben. Dann ein Match mit einer 26-jährigen Studentin. Sie schrieb mich an und sagte geradeheraus, dass sie und ihr Kumpel (sie haben eine Freundschaft +) eine Frau für Spass zu dritt suchen.



Ich chattete eine Weile mit ihr. Sie wirkt wirklich sehr nett, aufgeschlossen und klug. Die Vorstellung auf «Spass zu dritt» finde ich schon reizend. Jedoch sind da schon einige Zweifel.



Ich hatte noch nie ein Sexdate über eine Dating-Seite. Und schon gar nicht mit zwei fremden Menschen. Eigentlich bin ich auch mehr auf der Suche nach einer Beziehung, denn Sex mit Liebe ist einfach 1000 mal besser.



Was würdest du mir raten, soll ich mich auf dieses Abenteuer einlassen? Ein unverbindliches Treffen kann ja nicht schaden?



Danke und Gruss,

Anna



Liebe Anna,

hach, wie sehr ich mit dir bin. War ich doch schon selber in der genau gleichen Situation wie du. Nicht nur ich. Ich glaube, dass die meisten Dating-App-UserInnen früher oder später ein Threesome-Angebot bekommen.

Mir ging es genau gleich wie dir. Einerseits wollte ich das Ding unbedingt durchziehen. In meiner Fantasie fühlte sich ein Dreier mit zwei Fremden unglaublich heiss an.

Und dann verliess mich aber der Mut immer wieder, um all den verflixten Zweifeln so viel Raum zu gewähren.

Die Frage ist, wie du damit umgehst? Und was du wirklich willst? Bei dir klingt es so, als würdest du vor allem auf Liebe aus sein. Das ist toll. Doch auf dem Weg dahin darfs ja vielleicht doch noch das ein oder andere sexuelle Abenteuer sein?

Wenn deine Neugier und deine Lust grösser als deine Zweifel sind, könntest du ja die beiden in der Tat sehr unverbindlich in einem Café oder an einem anderen öffentlichen Ort treffen und einfach mal schauen, was passiert.

Vielleicht stimmt die Chemie ja nicht und dann hat sich das Ganze erledigt. Vielleicht aber knistert es und ihr habt alle Lust aufeinander.

Ganz egal, wie und was du entscheidest, ich wünsche dir ganz viel Spass und dann, wenn es soweit ist, eine neue schöne grosse Liebe,

deine

Und was würdest du Anna raten?

Emma Amour ist ... … Stadtmensch, Single, Mitte 30 – und watsons Bloggerin, die sich gerade einen Sommer lang eine Auszeit gönnt. In der Zwischenzeit gibts donnerstags jeweils Cleos Storys. Cleo ist Emmas BFF. Montags bleibt alles wie gehabt. Emma hat nämlich fleissig vorgearbeitet und sich vor ihrer Pause euren Fragen angenommen.



Apropos Fragen: Die könnt ihr weiterhin an emma.amour@watson.ch schicken. Antwort gibts ab November. Ach ja, damit sich Emma voll und ganz ins Abenteuer Leben stürzen kann, schwänzt sie während ihres Sabbaticals die Kommentarspalte. Natürlich wird sie hie und da heimlich mitlesen, weil: «Ich kann es nicht abstreiten, ich vermiss die Userschaft. Ist Userschaft ein gebräuchliches Wort?»

