Gesellschaft & Politik

Umfragen: Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts und zu E-ID-Gesetz

Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen

22.08.2025, 06:0022.08.2025, 07:41
Für die beiden Vorlagen der eidgenössischen Abstimmung vom 28. September zeichnet sich ein Ja ab. In der ersten SRG-Umfrage erreicht die Abschaffung des Eigenmietwerts 58 Prozent Zustimmung. Die E-ID-Vorlage wollen 60 Prozent annehmen.

Die Meinungsbildung gut sieben Wochen vor dem Urnengang ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Bei der kantonalen Liegenschaftssteuer auf Ferienwohnungen als Ersatz für den Eigenmietwert äussern 56 Prozent der Befragten eine feste Stimmabsicht, wie die SRG am Freitag mitteilte.

ZUR UEBERGABE DER PETITION DES HAUSEINGENTUEMERVERBANDES &quot;EIGENMIETWERT ABSCHAFFEN&quot;, STELLEN WIR IHNEN AM DONNERSTAG, 10. NOVEMBER 2016, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Eine Ueberbauun ...
Der Eigenmietwert in der Schweiz dürfte fallen.Bild: KEYSTONE

Beim Gesetz über den elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) ist das zu Beginn der Hauptkampagne bei 58 Prozent der Fall. Der Abstimmungskampf und die Meinungsbildung setzen erst ein. Sie können das Ja-/Nein-Verhältnis noch nachweislich beeinflussen. Hinzu kommen Auswirkungen der noch unbekannten Mobilisierung.

Die sich abzeichnende Stimmbeteiligung von 41 Prozent liegt deutlich unter dem langjährigen Mittel (47 Prozent). (dab/sda)

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum
avatar
Petersilly
22.08.2025 06:54registriert August 2020
Die Umfrageergebnisse sind eindeutig: Die Schweizer wollen den Eigenmietwert abschaffen und die E-ID einführen.
Die niedrige prognostizierte Stimmbeteiligung ist besorgniserregend - kommt es etwa, weil viele Bürger sich nicht genug informieren? Die Politik sollte sich bemühen, die Bürger zu mobilisieren und die Bedeutung der Abstimmung zu erklären. Sonst bleiben wichtige Entscheidungen leider den Wenigen überlassen, die sich engagieren.
274
Melden
Zum Kommentar
avatar
Yippie
22.08.2025 06:59registriert Februar 2016
Das dürfte noch eine enge Kiste werden bei Liegenschaftensteuer/Eigenmietwert, sobald den Mietern bewusst wird, dass es wahrscheinlich Steuererhöhungen braucht um die Steuerausfälle zu kompensieren. Davon wären dann vor allem die Mieter betroffen, die Eigentümer profitieren unter dem Strich auch nach einer Steuererhöhung.
3725
Melden
Zum Kommentar
