«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz

In den letzten Tagen hat der bekannte französische YouTuber Jeremstar mehrere Orte in der Schweiz besucht – von Biel über Neuenburg bis nach Bern. Seine Reaktionen verbreiteten sich nun rasch im Internet. Obwohl er im benachbarten Frankreich wohnt, zeigte sich Jeremstar von einigen Besonderheiten der Schweiz überrascht.
Ganz wie Will Smith, als dieser an einem Sonntagmorgen durch Zürich spazierte, war Jeremstar schockiert über die Stille, die im Bahnhof von Bern herrscht. In einem Video teilte er sein Erstaunen – inklusive seines berühmten «Ich schreieeeeee»-Ausruf.
Während er einige Aufnahmen machte, flüsterte er ungläubig vor sich hin und verglich die Ruhe in der Schweiz mit jener in Japan. Dazu fügte er hinzu:
«Die Schweizer, es stimmt, sie sind diszipliniert und ordentlich.»
Ein Aspekt allerdings, der ihn offenbar eher unwohl fühlen liess, wie folgende Ausschnitte zeigen:
@jeremstar C’est hyper déstabilisant 😳 #JeremstarSuisse #Suisse #JeremstarTransport #LesVoyagesDeJeremstar ♬ son original - JEREMSTAR
Jeremstar stellte ausserdem fest, dass die Schweizer gern gefährlich leben, und versuchte, mit der Kraft seiner kräftigen Stimmbänder eine Handvoll von ihnen zu retten:
Er entdeckte auch die kleinen Freuden der Schweizer Alpen – und die rauen Zungen der Kühe:
Der YouTuber nutzte auch die Gelegenheit, um seine Waden beim Wandern auf dem Weg zum Oeschinensee zu testen:
@jeremstar Ils disent "c'est facile" mais t'as dejà vu ta vie défiler 3 fois 😭😱 #JeremstarSuisse #LesVoyagesDeJeremstar #JeremstarRando #Suisse ♬ son original - JEREMSTAR
Trotz der Mühsal des Aufstiegs gibt der Influencer zu: Es handelte sich um «eine seiner schönsten Wanderungen».
Doch was am meisten auffiel: Jeremstar konnte vor allem Biel überhaupt nicht leiden. Er bezeichnete die Stadt als «eine echte Assi-Stadt» (im Original auf Französisch: «ville très Ksos»):
Aber es gab auch Schweizer Städte, über die der YouTuber positiv sprach: Zum Beispiel Bern, das ihm gefiel, oder Neuenburg, eine Stadt mit «Charme», die «sauber» und «ruhig» ist, wie er sagte:
Dem gibts absolut nichts hinzuzufügen.
Allerdings würde ich mich als Franzose (..!) etwas zurückhalten mit einer solchen Aussage.
Ist doch Biel diejenige Schweizer Stadt, welche dem Vibe in vielen französischen Städten am nächsten kommt.
Bekannt? Bei wem???