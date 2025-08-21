Der französische Influencer Jeremstar war in der Schweiz unterwegs. Bild: Instagram

«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz

Der bekannte Influencer Jeremstar war in den letzten Tagen in der Schweiz unterwegs. Von rauen Zungen bis zur «Ruhe» der Schweizer Bahnhöfe und einer «Assi-Stadt» dokumentierte er alles zu seinem Schweizer Ausflug auf Social Media.

In den letzten Tagen hat der bekannte französische YouTuber Jeremstar mehrere Orte in der Schweiz besucht – von Biel über Neuenburg bis nach Bern. Seine Reaktionen verbreiteten sich nun rasch im Internet. Obwohl er im benachbarten Frankreich wohnt, zeigte sich Jeremstar von einigen Besonderheiten der Schweiz überrascht.

Ganz wie Will Smith, als dieser an einem Sonntagmorgen durch Zürich spazierte, war Jeremstar schockiert über die Stille, die im Bahnhof von Bern herrscht. In einem Video teilte er sein Erstaunen – inklusive seines berühmten «Ich schreieeeeee»-Ausruf.

Während er einige Aufnahmen machte, flüsterte er ungläubig vor sich hin und verglich die Ruhe in der Schweiz mit jener in Japan. Dazu fügte er hinzu:

«Die Schweizer, es stimmt, sie sind diszipliniert und ordentlich.»

Ein Aspekt allerdings, der ihn offenbar eher unwohl fühlen liess, wie folgende Ausschnitte zeigen:

«Es wirkt wie ein Flashmob.»

«Das ist verstörend.»

«Beeindruckend – da spricht wirklich niemand.»

«Das ist eine sehr seltsame Erfahrung.»

«Es vermittelt den Eindruck, als wäre die Zeit stehen geblieben. Als hätte es ein Problem gegeben. Wie eine Stadt nach dem Krieg.»

Jeremstar stellte ausserdem fest, dass die Schweizer gern gefährlich leben, und versuchte, mit der Kraft seiner kräftigen Stimmbänder eine Handvoll von ihnen zu retten:

Er entdeckte auch die kleinen Freuden der Schweizer Alpen – und die rauen Zungen der Kühe:

Screenshot TikTok.

Der YouTuber nutzte auch die Gelegenheit, um seine Waden beim Wandern auf dem Weg zum Oeschinensee zu testen:

Trotz der Mühsal des Aufstiegs gibt der Influencer zu: Es handelte sich um «eine seiner schönsten Wanderungen».

Doch was am meisten auffiel: Jeremstar konnte vor allem Biel überhaupt nicht leiden. Er bezeichnete die Stadt als «eine echte Assi-Stadt» (im Original auf Französisch: «ville très Ksos»):

«Der Bahnhof ist etwas unsicher, das ist schon speziell – viele alkoholisierte Leute, viele Herumlungernde. Ich mag Biel überhaupt nicht, man fühlt sich dort nicht wohl.»

Aber es gab auch Schweizer Städte, über die der YouTuber positiv sprach: Zum Beispiel Bern, das ihm gefiel, oder Neuenburg, eine Stadt mit «Charme», die «sauber» und «ruhig» ist, wie er sagte:

Hier lästert Jeremstar über Biel. (Video auf Französisch) Video: extern

(jod)