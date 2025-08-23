freundlich18°
Transfer-News: Eberechi Eze von Crystal Palace zu Arsenal

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Eberechi Eze wechselt von Crystal Palace zurück zu seinem Jugendklub Arsenal.
Eze wechselt zurück zu Arsenal +++ Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham

23.08.2025, 20:2723.08.2025, 20:28
Sportredaktion
Sportredaktion
Eze zieht zu Arsenal
Crystal Palace verliert den Offensivstar Eberechi Eze an Arsenal. Die Gunners gaben die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt, der in seiner Jugend bei Arsenal gespielt hatte. Für Eze, an dem auch Tottenham sehr interessiert war, kassiert Palace laut Medienberichten eine Ablösesumme von knapp 80 Millionen Euro.

Der englische Internationale erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Pflichtspiel-Tore für Palace. Im Final des FA-Cups gegen Manchester City verbuchte Eze den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. (abu/sda/dpa)

Eberechi Eze 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 27
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 14 Tore