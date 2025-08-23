verliert den Offensivstaran. Die Gunners gaben die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt, der in seiner Jugend bei Arsenal gespielt hatte. Für Eze, an dem auch Tottenham sehr interessiert war, kassiert Palace laut Medienberichten eine Ablösesumme von knapp 80 Millionen Euro.Der englische Internationale erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Pflichtspiel-Tore für Palace. Im Final des FA-Cups gegen Manchester City verbuchte Eze den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. (abu/sda/dpa)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 27Position: Offensives MittelfeldMarktwert: 55 Mio. EuroBilanz 2024/25: 43 Spiele, 14 Tore