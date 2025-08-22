wechselnd bewölkt18°
F-35: Luftwaffenchef widerspricht Bundesrat – Kauf nicht alternativlos

Bundesrat Martin Pfister, spricht an einer Medienkonferenz ueber den aktuellen Stand der Verhandlungen und das weitere Vorgehen Air2030, am Mittwoch, 13. August 2025, im Medienzentrum Bundeshaus in Be ...
Man sei vertraglich verpflichtet, den Rüstungsdeal mit den USA umzusetzen, so Bundesrat Martin Pfister.Bild: keystone

F-35-Debatte: Jetzt widerspricht der Luftwaffenchef dem Bundesrat

Der Bundesrat betont immer wieder, der Kauf des F-35-Kampfjets sei alternativlos. Inzwischen mehren sich jedoch die Zweifel. So soll Luftwaffenchef Peter Merz in einer Kommissionssitzung eingeräumt haben, dass sehr wohl Alternativen bestehen.
22.08.2025, 10:4622.08.2025, 10:46
Trotz angekündigter Mehrkosten von bis zu 1,3 Milliarden Franken im Zusammenhang mit dem Festpreisvertrag bleibt der Bundesrat bei seiner Entscheidung, den US-Kampfjet F-35 zu beschaffen. Verteidigungsminister Martin Pfister (62) bezeichnet den Kauf weiterhin als «alternativlos». Ohne den F-35 sei der Schutz des Schweizer Luftraums ab 2032 nicht mehr gewährleistet, argumentiert das Verteidigungsdepartement. Bis dahin werde die heutige F/A-18-Flotte ihr Nutzungsende erreichen.

Aus Sicht des Bundesrats sei es nicht realistisch, in der verbleibenden Zeitspanne ein neues Beschaffungsverfahren zu starten und alternative Jets zu evaluieren. Verteidigungsminister Pfister verweist darauf, dass ein solcher Prozess – von der Ausschreibung über die Bewertung bis hin zur politischen Entscheidungsfindung – rund drei Jahre in Anspruch nehmen würde. Damit würde der Zeitplan für die Ablösung der F/A-18 gefährdet.

Entsprechend plant der Bundesrat derzeit nicht, Offerten anderer Hersteller einzuholen. Eine Öffnung des Beschaffungsverfahrens für Konkurrenzangebote sei mit Blick auf den bestehenden Zeitrahmen nicht umsetzbar, heisst es aus dem Verteidigungsdepartement.

Verlängerung der F/A-18-Nutzung sei offenbar doch möglich

Auch innerhalb der nationalrätlichen Sicherheitskommission mehren sich nun aber kritische Stimmen zum als «alternativlos» dargestellten F-35-Kauf.

So soll in einer ausserordentlichen Sitzung der nationalrätlichen Sicherheitskomission am 2. Juli 2025 der Luftwaffenchef Peter Merz (57) laut Aussagen mehrerer Kommissionsmitglieder eingeräumt haben, dass die Betriebsdauer der aktuell eingesetzten F/A-18-Flotte «problemlos» um ein paar Jahre verlängert werden könne, wie der Blick berichtet. Ein solcher Schritt sei nicht unüblich und werde auch von anderen Staaten – darunter etwa den USA – praktiziert.

Divisionaer Peter Merz, Kommandant.Luftwaffe, spricht zur Dezentalisierungsuebung BERDEZA, am Montag, 31. Maerz 2025, auf dem Flughafen Bern-Belp. An diesem Tag startet und landet die Luftwaffe mit Ka ...
Die Betriebsdauer der F/A-18-Flotte könne «problemlos» um ein paar Jahre verlängert werden, soll Luftwaffenchef Peter Merz eingeräumt haben.Bild: keystone

Laut Informationen aus der Kommission könnte mit einem finanziellen Aufwand von geschätzten 800 Millionen bis 1 Milliarde Franken die Lebensdauer der F/A-18 um rund 1000 Flugstunden verlängert werden. Damit wäre ein Betrieb bis 2035 oder sogar 2037 realistisch.

Dies würde, so die Einschätzung mehrerer Mitglieder der Kommission, zeitlichen Spielraum schaffen, um mögliche europäische Alternativen zum F-35-Kampfjet vertieft zu prüfen, wie der «Blick» schreibt.

Komissionsmitglied: «Es regt mich auf»

Ein Kommissionsmitglied hält dazu fest: «Damit hätte man mehr als genug Zeit, eine europäische Alternative zu prüfen.» Auch in der politischen Debatte mehrt sich die Kritik am bisherigen Vorgehen des Bundesrats. «Die Argumentation, dass der Schweizer Luftraum ohne die F-35 ab 2032 schutzlos wäre, ist ja offensichtlich falsch», sagt eine Sicherheitspolitikerin.

Ein weiteres Mitglied der Kommission ergänzt gegenüber Blick: «Es regt mich auf, wenn der Bundesrat behauptet, die F-35 sei alternativlos. Und dann müssen wir feststellen, dass das gar nicht stimmt. Wie schon beim Festpreis: Was kann man noch glauben?»

Der Bundesrat hält aber weiterhin an der Beschaffung des F-35-Kampfjets fest – auch angesichts aktueller Entwicklungen, die Zweifel an der Verlässlichkeit des Rüstungsdeals mit den USA aufkommen lassen. So hat das US-Verteidigungsministerium kürzlich die Lieferung der bestellten Patriot-Luftabwehrsysteme verschoben. Begründet wird die Entscheidung damit, dass angesichts der weltpolitischen Lage Lieferungen an die Ukraine Priorität hätten.

«Wie schon beim Festpreis: Was kann man noch glauben?»
Anonymes Komissionsmitglied gegenüber «Blick».
Noch kein Vertrag zwischen US-Regierung und F-35-Hersteller

Man sei vertraglich verpflichtet, den Rüstungsdeal mit den USA umzusetzen, so Bundesrat Martin Pfister. Eine öffentliche Stellungnahme des VBS auf Anfrage vom «Blick» bleibt unbeantwortet.

Aus sicherheitspolitischen Kreisen wird die Linie des Bundesrats zunehmend kritisch beurteilt. «Er scheint sein Gesicht nicht verlieren zu wollen und hält darum eisern an Plan A fest», wird ein Sicherheitspolitiker von Blick zitiert. Aus Sicht der Kritiker gäbe es durchaus Anlass, die bisherige Strategie zu überdenken – auch mit Blick auf alternative Optionen im europäischen Raum.

Ob der F-35 unter diesen Bedingungen tatsächlich alternativlos ist, wie es der Bundesrat bisher darstellt, wird damit zunehmend infrage gestellt. In den USA scheint die Vertragstreue jedenfalls flexibler interpretiert zu werden – nicht nur bei den Patriot-Systemen, sondern möglicherweise auch künftig bei anderen Rüstungsgeschäften.

(les)

Grosse watson-Umfrage zeigt: Die Schweizer Bevölkerung will keine US-Kampfjets
Die beliebtesten Kommentare
Schlaf
22.08.2025 10:56registriert Oktober 2019
Unsere Regierung ist eine Schande für das Land!

Hätten wir kein Geld, so wie wir es haben, dürfte das ganz anders aussehen.
Warum mühsame Verhandlungen führen, wenn es auch mit Geld geht?
So kommt es mir manchmal rüber, ist ja nicht ihr Geld...
