«Sie gibt mir das Gefühl, ein perverser Sexsüchtiger zu sein …»

Liebe Emma



Ich (m, 40) habe drei wundervolle Schreihälse (2, 4, 7) und die schönste und tollste Frau auf Erden. Wir sind alle gesund. Wir arbeiten je 60% und teilen uns die Hausarbeit und Kindererziehung auf. Somit sollten wir eigentlich glücklich sein.



Leider spürt dies meine Frau nicht; sie hatte schon am Anfang immer wieder Momente, in der ihr die Beziehung zu viel war oder sie meinte, wir würden nicht zusammenpassen, da sie sehr gebildet ist und ich «bloss» Kaminfeger bin.



Ich habe in den letzten 9 Jahren die Beziehung mehrere Male gerettet, in dem ich auf sie zuging, aktiv zuhörte und auf ihre Probleme und Sorgen einging. Nun lernte sie letztes Jahr einen Mann kennen. Dies wollte sie vor mir verheimlichen.



Sie traf den Mann noch zwei Mal mit meinem Wissen, was weh tat, ich aber als einzige Chance sah, dass sie danach wieder glücklicher ist.



Heute merke ich manchmal, wie sie ihn in den sozialen Medien sucht und wenn ich sie darauf anspreche, meint sie bloss, er sei halt so anders als ich und das reize sie.



Sex hatten sie laut ihr nicht, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Überhaupt mag sie mit mir nur noch Liebe machen, wenn es ihr passt. Nur morgens, immer dasselbe, und nie lange, nie wild.



Klar, drei natürliche Geburten verändern eine Frau und ihren Körper. Dem trage ich Rechnung und kein Tag vergeht, an dem ich ihr nicht sage, wie hübsch sie ist. Ich liebe Vaginen über alles. Ich könnte sie stundenlang lecken, streicheln u.s.w. Nur darf ich das nie. Nicht anrühren, küssen oder sonst was Schönes, nur penetrieren mit dem Ziel, möglichst schnell zu kommen.



Wenn ich das anspreche, reagiert sie so, dass ich das Gefühl entwickle, ein perverser Sexsüchtiger zu sein.



Ich weiss nicht weiter. Alle sagen, ich solle mich trennen und die Familie verlassen, ich aber habe Gefühle für sie und kann die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir wieder wilden Sex haben könnten. Und sie ganz glücklich mit mir sein kann.



Denkst du, ich bin ein hoffnungsloser Romantiker, der die Augen öffnen muss?



Liebe Grüsse,

Marius