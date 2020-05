«Lieber sterbe ich mit 50 Katzen, als nicht geliebt zu werden …»

Liebe Emma



Seit 18 Monaten bin ich in einer Beziehung mit einem wunderbaren Mann. Ich bin 24 und mein Freund 29. Nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung erhielt mein Freund die Chance, für seine Doktorarbeit in die Romandie zu ziehen.



Da ich noch ein Jahr studiere, war der Plan, dass ich nach Abschluss auch dorthin ziehe. Vor wenigen Wochen gesteht mir dann mein Freund unter Tränen, dass er unsere Beziehung nicht mehr als erfüllend erlebe und traurig sei, dass die «Rosarote-Brille»-Phase vorbei ist und er sich nicht mehr sicher sei, ob er mich noch liebt.



Ich war völlig geschockt. Für mich kam das aus dem Nichts. Durch die Entfernung war alles ein bisschen schwieriger geworden, plus noch Doktorarbeit-Stress.



Ich bin der Typ «wenn man sich liebt, schafft man das». Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass er aufgeben will.



Ich sagte ihm, dass ich Zeit für mich brauche, um nachzudenken. Kaum hatte ich mich distanziert, rief er weinend an, er bereue seine Worte.



Wir haben viel miteinander gesprochen und ich habe ihm gesagt: Wenn du mich nicht mehr liebst, dann geh.



Ich habe keine Angst, alleine zu sein. Ich will nicht um seine Liebe betteln! Lieber sterbe ich alleine mit 50 Katzen.



Fazit: Das Ganze ist jetzt so etwas wie eine Vielleicht-Beziehung. Ich zweifle und schwanke sehr.



Was ist dein Rat an mich?



Liebe Grüsse,

Maria