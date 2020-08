«Wir schreiben uns versaute Nachrichten, aber in echt passiert nix!»

Liebe Emma



Ich, 22, komme frisch aus einer fünfjährigen Beziehung und geniesse das Singleleben in vollen Zügen. Er, 31, Musiker (wie könnte es anders sein!?) und bekannt dafür, jeder Frau zu schreiben.



Wir chatten seit einigen Monaten, am Anfang ging die Initiative auch klar von ihm aus und es endete dann in regelmässigem Sexting.



Gesehen haben wir uns einige Male im Ausgang, jedoch noch nie alleine. Nun habe ich das Problem, dass ich unbedingt mit ihm ins Bett möchte und ich mir das extrem in den Kopf gesetzt habe.



Jedoch will es einfach nie klappen. Nachdem ich ihm letztes Mal klar gesagt habe, was ich will, wurde ich zwar zu ihm eingeladen – jedoch wurde unser Rendezvous dann abgesagt, da es ihm nicht gut gegangen sein soll.



Langsam habe ich das Gefühl, das alles sei eine Ausrede, nach so vielen Monaten sollte es doch mindestens einmal geklappt haben?



Was meinst du dazu?



Liebe Grüsse,

Paula