«Mein Freund ist ein Jackpot, ich liebe ihn aber leider nicht...»

Liebe Emma



Ich (33) habe das Glück, einen tollen Freund zu haben. Er ist äusserst liebevoll, kann gut reden, jeder ist von ihm begeistert, er umsorgt mich von A bis Z, kocht unglaublich gut, liebt es den Haushalt zu machen, ist von mir angezogen, gibt sich für mich grosse Mühe im Bett und liebt mich so sehr wie er noch nie jemanden geliebt hat.



Da habe ich den Jackpot getroffen. Es gibt da nur ein Problem. Ich mag ihn und ich kann mir keinen besseren Mann vorstellen, um eine Familie zu gründen, aber die Chemie in meinem Körper spielt leider nicht mit. Ich bin nicht verliebt. Ich hab immer gehofft und gewünscht, dass das noch kommt aber nach einem Jahr Beziehung ist das noch immer nicht der Fall.



Schlimm wird es dann, wenn die ständigen Liebesschwüre in den unpassendsten Momenten kommen. Ich fühl mich unter Druck gesetzt, unwohl, gehe dann aber in mich hinein und suche dort das lodernde Gefühl der Liebe, finde aber nur ein kaltes Flämmchen von «Das ist sicher schön. Ich hab dich auch gern».



Auch wenn es um Sex geht, leg ich mich am liebsten ins Pyjama und schlaf gleich ein und das, obwohl er sich alle Mühe gibt und ich Sex früher geliebt hab.



Ich vermiss die Leidenschaft, die ich eigentlich in mir hab, das Gefühl des Verliebtseins und der tiefen Liebe. Ich sag mir dann aber immer wieder: «Du hast den Jackpot! Sex und Leidenschaft sind nur oberflächlich und auch das Verliebtsein ist nicht für die Ewigkeit und daher nicht nötig. Er ist der perfekte Vater für meine Kinder».



Ist so viel Pragmatismus gut? Kann eine rationale Beziehung auf Dauer glücklich machen oder werfe ich mich ins Unglück, wenn ich nur auf meinen Kopf höre?



Liebe Grüsse,

Anna