Liebe Emma



Ich komme gerne gerade zum Punkt: Mein Freund neigt zu depressiven Verstimmungen. Die sind aber genau etwas zu wenig stark, damit er ganz offiziell die Diagnose der Depression bekommt.



Als wäre das in den letzten drei Jahren unserer Beziehung nicht schon herausfordernd genug, hat er jetzt beschlossen, dass er den Alltag nicht mehr möchte.



Wegen Corona sind wir beide im Homeoffice und er empfindet mich als WG-Gspänli und nicht als seine Freundin. Diese Aussage kam ziemlich plötzlich, wir waren vor zwei Tagen noch in den Skiferien zusammen.



Er kritisiert auch, dass wir beide passiv sind. Wir sind zwar bei allem dabei, wir scheitern aber bei der Initiative. Er kann mir auch nicht mehr sagen, dass er mich liebt.



In den vorherigen Beziehungen kam er immer zu diesem Punkt, nur hat er dieses Mal nichts an seiner Freundin auszusetzen, ich sei perfekt.



Wir haben geredet und beschlossen, dass wir es noch einmal versuchen unter der Bedingung, dass wir zusammen fit werden und vegan kochen.



Ich kann aber kein Foto mehr von ihm ansehen, es bricht mir das Herz und verletzt mich nur noch.



Wie kann ich damit umgehen, dass er kurz davor war, mich zu verlassen? Jetzt sagt er mir wieder, dass er mich liebt, aber ich muss mehrmals leer schlucken, bevor ich es zurück sagen kann.



Liebe Grüsse,

Seraina