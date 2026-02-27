Emma Amour: Let's face the Shit!

Bild: Shutterstock

Let's face the Shit!

Ich bin jetzt bereit. Bereit für 3. Bevor ich mich aber in 3s Arme stürze, muss ich schnell Sandro aus dem Weg räumen. Läck ist das easy geschrieben und läck, ist das so gar nicht easy in echt.

Die gute News vorweg: Ich langweile euch jetzt nicht mehr mit Wohnugsbesichtigungen, an denen nichts passiert.

Ich nehme mein Leben jetzt nämlich wieder in die Hand. Also mein Liebesleben. Oder das, was davon übrig geblieben ist.

DIe Situation ist unverändert: 3 wartet bis ich entschieden habe, wie ich zu Sandro stehe. Ob ich noch auf ihn stehe. Wenn ich das mache, ist 3 schneller weg als ich bis 3 zählen kann.

3 sagt absolut zu Recht, dass 3 mindestens 1 zu viel sind.

3 und ich waren auf gutem Wege zu was weiss ich was. Aber zu was Gutem. Bis mich eines Nachts eine Suff-SMS von Sandro voll erwischte.

Und dann ist da dieses Couvert, dessen Inhalt mich KILLEN wird!

Er schrieb besoffen, dass er mich vermisst und so Bla-Bla-Zeugs halt. Ich habe sehr lange nicht geantwortet.

Dann hat Sandro wieder geschrieben. Zwei Tage später kam zu einer zivilisierten Zeit ohne Alkoholeinfluss: «Emma, es tut mir leid. Mir tut meine Nachricht von neulich leid und noch viel mehr leid tut mir, dass wir nicht mehr wir sind. Mein Ich, liebste Ems, ist ohne dich, nur ein Viertel Leben.»

Ich hab die Nachricht 65 876 976 Mal gelesen.

Und wusste nicht, was antworten. Mir geht es sehr viel besser als noch vor ein paar Wochen. Ich sehe und erlebe Dinge, die ich mit Sandro nicht sehen, nicht fühlen, nicht erleben würde.

Und dann bin da noch ich. Einfach ich. Ich kann auch ohne Sandro. Ich kann sogar recht gut ohne Sandro. Sogar dann, wenn das Herz mega schmerzte wegen Sandro konnte ich ohne Sandro.

Ich konnte jeden Tag ein bisschen besser ohne Sandro. Als dann 3 meinen Weg kreuzte, konnte ich schon sehr super ohne Sandro.

Ich antworte. Und sage, dass es mir gut geht. Dass mir leid tut, was er fühlt. Dass das aber auch schön ist. Weil unser wir wirklich schön war.

Es ist nicht meine beste Nachricht, aber sie ist ehrlich.

Sandro antwortet nicht.

Finde ich total okay. Bis ich es nicht mehr okay finde. Was will er? Hat er Barbara noch? Will er Freunde sein? Will er heiraten? Wieso interessiert mich das? Was will ich?

Ich vermisse 3.

Ich weiss nicht, was aus 3 und mir wird. Aber ich weiss, dass ichs rausfinden will.

Das will ich 3 grad mitteilen, als mir Sandro ein Bild meines Briefkasten schickt. «Schau rein, Ems.»

Mein Herz rast.

Mein Puls rast.

Mein Kopf ist süttig heiss.

Ich renne runter.

Da ist ein Couvert drin. Darauf steht «Emma». Nur «Emma».

Ich setze mich auf die Treppe. Ich vermisse Zigaretten. Und ich weine. Ich weine Rotz und Wasser. Ich weine, als hätte Sandro vor 5 Minuten Schluss gemacht.

Warum ich so weine? Weiss ich doch nicht.

Doch. Ich weiss es. Ich weiss, dass egal was da im Couvert drin ist, es wird mein Herz zerfetzen.

Also lasse ich das Couvert zu. Und gehe zuerst mal Breathwork machen. Als ob ich das könnte. Haha. Alternativ kann ich immer noch in ein Zeugenschutzprogramm abtauchen.

Das ist gut. Ich glaub, ich mach das.

