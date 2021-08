Liebe Emma



ich wende mich an dich, weil meine engen Freundinnen langsam die Nase voll von mir haben. Doch bin ich ein wenig verzweifelt und könnte Rat einer Aussenstehenden gut gebrauchen.



Folgendes: Ich habe mich in meinen Mitbewohner verliebt. Ich dachte zuerst, dass die Gefühle nicht echt sind, sondern ich diese einfach hätte, weil er halt «verfügbar» und «da» ist. Also habe ich das Ganze nicht so ernst genommen und mich anderen Abenteuer gewidmet.



Doch die Gefühle und Gedanken sind geblieben und über die Zeit stärker geworden, die Ablenkungen halfen nicht.



Wäre er nicht mein Mitbewohner, würde ich davon ausgehen, dass da etwas zwischen uns knistert. Wir verbringen viel Zeit miteinander und suchen gegenseitig die Nähe des anderen.



Wir werden zudem ein paar Tage gemeinsam in den Urlaub fahren. Normalerweise würden mir diese Zeichen ausreichen, um einen Schritt auf ihn zuzumachen. Aber wir wohnen ja zusammen, das macht alles komplizierter.



Liebe Emma, was soll ich nur tun? Die Gefühle ignorieren, um unsere Freundschaft und Wohnsituation zu bewahren, oder soll ich es wagen, mich in den Ferien ihm anzunähern?



Er ist eher ein ruhiger, zurückhaltender Typ, deshalb erwarte ich da nicht zu viel von ihm. Gleichzeitig mag ich es grundsätzlich, die Initiative zu ergreifen. Aber soll ich wirklich?



Dankbar für alle Ratschläge,

Lea