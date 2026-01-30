3 sind immer 1 zu viel!

bedeckt
Bild
Bild: Shutterstock
Mit 3 läufts verdammt gut. Bis 1 Nachricht alles zunderopsi bringt. Absender? Ratet mal!
30.01.2026, 10:0030.01.2026, 10:01
Mein Jahr hat so viel besser angefangen, als ich jemals dachte. 3 und ich, wir sind sehr on. Wir haben uns online kennengelernt. Es folgte ein Mal-Date in seinem Atelier ohne Sex.

Dann musste er rasch verdauen, dass Emma Amour und ich die gleiche Handynummer haben. Zwinker.

Und dass er dachte, dass Emma etwas grössere Brüste hat.

Zwinker.

Es ist ihm aber wichtig zu betonen, dass er absolut findet, dass ich perfekte Brüste habe.

Pardon. Wir schweifen in Richtung Nonsense ab.

Beim zweiten Date lud mich 3 zu sich nach Hause ein. Auf seinen Balkon. Ohne Bierdosen. Dafür mit bester Aussicht.

Da standen wir also. Er, ich und 10 000 Sterne am Himmel. Vielleicht waren es auch null und ich habe sie mir einfach vorgestellt. Was ich sagen will: Es war perfekt.

Auch wenn es scheisskalt war. Und ich auch unter seiner Bettdecke nicht warm, geschweige denn heiss wurde.

Also landeten wir zu zweit in seiner Badewanne, die für 2 viel zu eng war. War dennoch – logisch – perfekt.

Wir redeten darüber, dass 3 sechs Jahre jünger ist als ich. Und dass er eine 9-jährige Kartoffel hat. Ein Mädchen. Sein Ein und Alles. Wenn 3 von der Kartoffel erzählt, leuchten seine Augen.

Ich bin noch nicht ganz sicher, was es mit mir macht, dass zu 3 1 Kartoffel gehört.

Wir machen, was man halt so macht, wenn man kein Kondom hat

Mit der Mutter hat 3 ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Sie kennen sich schon seit immer. Mit 16 kamen sie zusammen. Getrennt haben sie sich vor drei Jahren. Nicht, weil irgendetwas passiert ist. Sondern einfach, weil sie sich eingestehen mussten, dass aus Liebe tiefe Freundschaft geworden ist.

Mega schön.

Die Ex hat auch schon längst einen neuen Partner. Der hat zwei Kartoffeln. Die 3 auch ins Herz geschlossen hat.

Okay, Patchwork, wie aus dem Bilderbuch.

Mega schön.

Nach dem Bad landen wir im Bett. Wir knutschen und kuscheln und fingern und machen halt all das, was man so macht, wenn man keine Kondome hat.

3 findet es mega heiss, nicht mit mir zu schlafen. Ich finde das auch hot. Aber auch scheisse. Bin ich scharf, schaltet mein Hirn aus. Biologie, was soll ich sagen.

Wir bleiben aber vernünftig. Kein Kondom, keine Penetration.

3 will, dass ich bei ihm schlafe. Es ist schon nach 2 Uhr. Hier bleiben fühlt sich enorm gut an. Aber ich hab nichts dabei. Das wäre mir früher egal gewesen. Das Alter macht mich nicht cooler.

3 lacht.

Ich sage, ich bleibe das nächste Mal sehr gerne über Nacht.

Während ich mich anziehe, knutschen wir. Dann zieht er mich wieder aus. Dieses Spiel dauert ewig.

Dann piepst mein Handy. Es liegt auf 3s Nachttisch. Er greift rüber und drückt es mir in die Hand.

Ich erstarre.

«Ems, meine Ems. Ohne du ists hurenhohl im. Ich vrmiss dich sehr, du hohle Nuss. Ich will mit dir schlafen. Als im Bett nur heben. Ok. Das andere schlafen dänkss au.»

Da ist es also. Das Comeback der Suff-Nachricht von Sandro.

«Sandro?», fragt 3.

Ja, sage ich.

«3 sind mir 1 zu viel, Emma», sagt 3. «Bitte geh. Geh in dich. Und melde dich, wenn du weisst, was du willst.»

Bild
bild: watson
Emma Amour ist ...
... mittlerweile etwas über 40 Jahre alt und wieder Single! Nach tausend Jahren des Hin und Hers hatte sie es tatsächlich geschafft, eine Beziehung mit Suff-SMS-Sandro einzugehen. Nun ist diese zu Ende und Emma wieder back im Single-Game! In diesem Blog nimmt euch Emma mit in ihr Liebes- und Sexleben und plaudert alles, wirklich alles, aus. Also lehnt euch zurück und geniesst die etwas *erwachsenere Emma!

*Joke, Leute!
