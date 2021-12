Hier steckt ein Chinese an einer Tankstelle einen (fremden) Porsche in Brand ...

Spektakuläre Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Mann an einer chinesischen Tankstelle einen Porsche in Brand steckt. In einem unbeobachteten Moment schnappt er sich die Zapfsäule, entzündet das Benzin und bespritzt das Auto mit der brennenden Flüssigkeit.

Glück im Unglück: Einer Frau wird vorne aus dem brennenden Fahrzeug geholfen und sie rennt mit ihrem Begleiter davon. Der Täter wurde nach dem Vorfall festgenommen.

Die Videoüberwachungs-Aufnahmen wurden am 16. Dezember in Shenzhen, Südchina, erstellt.

(dsc)