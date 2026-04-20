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Im Livestream: Wal Timmy sitzt wieder fest – Kritik von Greenpeace

Video: YouTube/NEWS5

Timmy soll zum Weiterschwimmen gebracht werden – Greenpeace: «Enormer Stress für das Tier»

20.04.2026, 07:2820.04.2026, 13:36

Drei Wochen lag der Buckelwal vor der deutschen Ostseeinsel Poel in der Wismarbucht. Atmete, bewegte sich ansonsten die meiste Zeit kaum. Am Montagmorgen dann die Überraschung: Der Meeressäuger ist bei steigendem Wasserstand losgeschwommen.

Zunächst hin und her, dann von Booten aus getrieben in Richtung Ostsee. Allerdings stoppte das Tier rund zwei Stunden später wieder. Man lasse ihm aktuell eine Pause, hiess es aus dem Umweltministerium des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Es habe am Morgen schätzungsweise drei bis fünf Kilometer zurückgelegt.

Timmy-Update am Montag-Nachmittag
Der seit Stunden verharrende Buckelwal vor der deutschen Ostseeinsel Poel soll dazu gebracht werden, sich wieder weiterzubewegen. Das Tier liege nach vorliegenden Erkenntnissen nicht vollständig auf, sagte der Umweltminister des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus. Am frühen Nachmittag waren zeitweise Helfer unter anderem auf Booten in der Nähe des Tiers. «Sie versuchen's gerade», sagte Unternehmerin Karin Walter-Mommert, die den privaten Rettungsversuch mitfinanziert. Zuvor hatte sie angekündigt, man werde eine «sehr ruhige Aktion durchführen, die hoffentlich zum Erfolg führt. Es ist ein Nadelöhr, durch das er durch muss».

Auf Livestreams ist am Vormittag zu sehen, wie der Wal nahe von Fahrwassertonnen auf Grund zu liegen scheint. Helfer auf den Booten gingen davon aus, dass sich das Tier frei bewegen könne, sagte die Ministeriumssprecherin. Sollte sich die Gelegenheit bieten, werde es in Kürze mit einem Sender zur Ortung versehen. Damit liesse sich der Standort auch noch erkennen, sollte der Wal später in tieferem Gewässer abtauchen.

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte, nach seinem Wissen sei der Ausgang des Kirchsees teils sehr flach. Der Wal müsste demnach einen Bogen schwimmen, um gut herauszukommen. Das Fahrwasser sei etwa zweieinhalb bis drei Meter tief. Ansonsten sei die Bucht etwa zwischen 90 Zentimeter und 1,10 Meter tief. Deutlich tiefer ist seinen Angaben nach das Fahrwasser der sich anschliessenden Wismarbucht mit mehr als neun Metern. Durch die Wismarbucht müsste der Wal schwimmen, um in die Ostsee zu gelangen.

Greenpeace: Enormer Stress für das Tier

Am Morgen war von Booten aus versucht worden, den Wal auf Kurs Richtung offene Ostsee zu bringen. Immer wieder kehrte das Tier um und schwamm weiter in die Kirchsee genannte Bucht mit dem Ort Kirchdorf am Ende hinein.

KEYPIX - 03.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Weitendorf-Hof: Einsatzkräfte der Feuerwehr benetzen den Rücken des Wals, der aus dem Wasser ragt. Der vor Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben. ...
Auf Livestreams ist am Vormittag zu sehen, wie der Wal nahe von Fahrwassertonnen auf Grund zu liegen scheint.Bild: keystone

Nach Einschätzung der Naturschutzorganisation Greenpeace bedeutet die Situation für den Buckelwal eine hohe Stressbelastung. «Das ist natürlich ein Megastress für das Tier», sagte ein Organisationssprecher. Der Wal habe die vergangenen Jahre ohne Kontakt zu Menschen verbracht, nun gebe es ständig Aktivitäten. Das Tier müsse sich erst einmal von den vergangenen Tagen erholen und sei nun Motorenlärm von den Booten ausgesetzt.

Es gab Vermutungen von Wal-Beobachtern zum Hin- und Herschwimmen am Morgen, dass das Tier so geschwächt sein könnte, dass es versucht, in Küstennähe zu bleiben. Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre demnach, dass der Wal so desorientiert ist, dass er den Weg zurück ins offene Meer nicht allein findet.

Geldgeber Gunz zeigt sich ernüchtert

Der morgendliche Aufbruch des Wals durchkreuzte die eigentlichen Pläne einer privaten Initiative. Vorgesehen war, dass unter den Wal eine zwischen Pontons – also schwimmenden Plattformen – befestigte Plane geführt wird. Damit sollte er aus dem flachen Bereich geborgen und Richtung Nordsee gebracht werden. Die Pontons sollten dazu von einem Schlepper gezogen werden. Die Netzplane für das Tier war nach Behördenangaben bereits im Wasser.

Am Sonntag sahen sich Vertreter der Rettungsinitiative auf Poel noch auf sehr gutem Weg - schlossen aber auch nicht aus, dass sich der rund zwölf Meter lange Meeressäuger noch aus eigener Kraft freischwimmt. In diesem Fall greife «Plan B». «Das heisst, die DLRG-Boote sind auf Stand-by, dass für den Fall, dass er losschwimmt, wir ihn dann guiden können», sagte Constanze von der Meden von der privaten Rettungsinitiative mit Verweis auf die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Ein Finanzier der Aktion, der Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, zeigte sich bereits am Sonntag pessimistischer, ob sich der Wal im Fall der Fälle leiten lässt. Nach dem Losschwimmen des Wals am Montagmorgen sagt er der Deutschen Presse-Agentur (dpa), «und jetzt ist das aus der Bahn gelaufen alles.» Mehr könne er derzeit nicht sagen. «Jetzt kann man nur hoffen, dass die Begleitung gelingt.»

Backhaus: Begleite den Wal bis zum Ende

Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, sagte am Morgen auf Poel erneut, er begleite den Wal bis zum Ende. «Ob lebend oder auch tot. Und das mache ich jetzt auch.» Die Initiative sei aktiv; man dulde alle Massnahmen, die notwendig seien, das Tier zu begleiten.

19.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Kirchdorf: Dr. Till Backhaus (SPD), Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, gibt in Weitendorf-Hof in der N�he des gestrandeten Wals vor der Ostseeinsel P ...
Till Backhaus.Bild: DPA

Erste Sichtungen bereits vor rund sieben Wochen

Erste Sichtungen des Wals hatte es Anfang März gegeben. Am 3. März tauchte der Buckelwal im Hafen von Wismar auf und lockt Schaulustige an die Kaikante. Gegen Abend schwamm er wieder Richtung Ostsee. In den Tagen darauf wurde er vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns sowie des Bundeslandes Schleswig-Holsteins gesehen. Das Tier hatte sich Experten zufolge wiederholt in Netzen verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit.

Am 23. März strandete der Wal das erste Mal auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand in der Lübecker Bucht. Umfangreiche Rettungsversuche starteten, das Tier schwamm schliesslich selbst los. Wenige Tage später strandete es auf einer Sandbank in der Wismarbucht. Bei steigendem Wasserstand schwamm der Wal in der Nacht kurzzeitig weiter, lag kurz darauf in der Wismarbucht wieder auf, schwamm erneut weiter. Seit 31. März sass er dann erneut fest, diesmal in der Kirchsee-Bucht. (sda/dpa)

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Russland soll Wale als Waffe benutzen
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Russland soll Wale als Waffe benutzen
Eine Unterwasseraufnahme des Wals: Dieser Beluga-Wal könnte als Geheimwaffe von Russland eingesetzt werden. An dem Geschirr sind vermutlich Waffen oder eine Kamera angebracht worden.
quelle: ap/norwegian direcorate of fisheries sea surveillance unit / joergen ree wiig
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ItsMee
20.04.2026 07:31registriert Juni 2017
na guck mal an :) ganz Deutschland vereint sich für die Walrettung und schlussendlech hat man sogar erfolg … würde die Menschheit doch nur öfftwrs so zusammenarbeiten..

dann wünsche ich dem Wal eine schöne Heimreise und möge er von seinem Deutschland-Tripp erzählen.
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Prinz Ipiell
20.04.2026 11:16registriert April 2022
Überall auf der Welt verhungern Menschen, werden Kriege geführt, die Umwelt zerstört und die Zeitungen sind voll, von einem Wal, der gestrandet ist.

Wie viele Wale wurden echt in der Zeit auf dem offenen Meer gejagt und getötet?

Crazy.
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Stefan Sowieso
20.04.2026 11:48registriert Juli 2020
Was kostet das tierquälerische Kasperlitheater inzwischen? Soviel wie f...ing verschiedenen Menschen helfen könnte? Natur ist brutal. Der Wal hats nicht geschafft. Darwinistische Wahrheit. Lasst ihn sterben/verenden. Das ist der Lauf des Lebens/Natur. Das sind falsch verstandene Tierliebhaber am Werk. Hätte er eine Patientenverfügung wäre längst Schluss. Helft den Menschen und lasst Wildtiere, Wildtiere sein. Mit allen Konsequenzen. Verwechselt Menschen nicht mit Wildtieren.
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