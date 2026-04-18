Grosser Tag für Timmy: Heute soll der Ostsee-Wal gerettet werden

Mehr «Leben»

Der aktuelle Stand

Die private Rettungsinitiative für den vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwal will ihre Arbeit am Samstagmorgen fortsetzen.

Timmy liegt seit 19 Tagen in der Bucht. Bild: Getty Images Europe

Ob die eigentliche Rettung am Samstag starten kann oder es bei weiteren Vorbereitungsarbeiten bleibt, ist unklar. Beim Zeitplan müsse man sich nach dem Befinden des Tieres richten, hatte eine Mitarbeiterin aus dem Team der privaten Initiative gesagt.

Die Rettung im Livestream

Das ist am Freitag passiert

Am Freitagmorgen hatte der Buckelwal mit heftigen Bewegungen auf einen sich nähernden Taucher reagiert. Das Tier schlug kräftig mit der Schwanzflosse, der Fluke, und drehte sich um beinahe 90 Grad, wie in Livestreams zu sehen war. Nach wenigen Minuten beruhigte sich der Wal wieder und lag still im Wasser.

Am Freitag waren bereits erste Probespülungen gemacht und weiteres Material herbeigeschafft worden.

Bereits da war jedoch schon klar: «Wir sind einen Tag hinten dran», sagte der Mediamarkt-Gründer Walter Gunz der Deutschen Presse-Agentur. Er finanziert zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert die Aktion. Der geschwächte Wal liegt am Samstag bereits den 19. Tag an derselben Position in der Kirchsee in der Wismarer Bucht.

So soll Timmy gerettet werden

Das Tier soll auf einer Plane zwischen zwei Pontons in Richtung Nordsee transportiert werden. Die Plane muss zuvor unter das etwa zwölf Tonnen schwere Tier gebracht werden. Dazu soll es mit Luftkissen angehoben werden, wofür wiederum zuvor Schlick weggespült werden muss.

Die Pontons sollen von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen und so angeordnet werden, dass innen eine Freifläche von sechs mal zwölf Metern entsteht. «Da drin wird der Wal sich dann ja aufhalten», sagte der Chef des von der privaten Initiative beauftragten Tauchunternehmens, Fred Babbel. Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch.

Diese Einwände haben Fachleute

Wissenschaftler, Fachleute von Behörden sowie Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen waren sich nach umfassender Prüfung zuletzt einig, dass der Wal Ruhe brauche und weitere Eingriffe dem Tier massive Schäden zufügen würden. Der Buckelwal sei orientierungslos und so schwach und geschädigt, dass er die Heimreise nicht schaffen werde.

Selbst Umweltschützer von Greenpeace sehen kaum Überlebenschancen. Timmy sei ausgehungert, noch immer ist zudem unklar, was es mit dem Netz auf sich hat, dessen Reste aus dem Maul schauen. Die Chancen, dass er in der Nordsee landet und dort frei schwimmt, sind gering, sagt Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace, zur Bild. (vro/sda/dpa)