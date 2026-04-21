Timmy sitzt seit über drei Wochen in einer Bucht der Ostsee fest. Bild: keystone

Diese Grafik zeigt: Timmys Lage in der Ostsee spitzt sich dramatisch zu

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Timmy, der Ostseewal, befindet sich weiterhin in einer prekären Lage. Der Buckelwal steckt nun seit über drei Wochen in der Kirchsee-Bucht fest. Ein seit Tagen geplanter Rettungsversuch wurde verhindert, weil Timmy am Montag bei gestiegenem Wasserstand von allein losschwamm.

Damit schwenkten die Helferinnen und Helfer auf Plan B um. Nun sollte der Buckelwal nicht mehr auf Pontons gehoben, sondern durch Schiffe in Richtung Ausgang der Bucht getrieben werden. Nach mehreren Stunden blieb Timmy aber erneut auf einer Sandbank liegen.

Wie die deutsche «Bild» berichtet, will das Helfer-Team nun erneut auf Plan A zurückkommen. Aktuell bewegt sich Timmy dafür aber noch zu stark. Der Wal schlägt mit seinen Brustflossen immer wieder ins Wasser. Viel Zeit für eine Rettungsaktion bleibt aber nicht mehr.

Der Livestream von vor Ort: Video: YouTube/ZDFheute Nachrichten

Der Wasserstand wird zum Problem

In der Nacht auf den Dienstag ging der Wasserstand um fast 40 Zentimeter zurück. Am Dienstagmorgen ragte der Wal deshalb mehrere Zentimeter aus dem Wasser, wie Bilder von vor Ort zeigen. Wie die Vorhersagen des deutschen Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie zeigen, dürfte sich die Lage in den nächsten Stunden verschärfen.

Der Wasserstand in der Bucht vor Poel sinkt. Bild: bsh

So könnte der Wasserstand im schlimmsten Fall um weitere 40 Zentimeter zurückgehen. Im besten Fall geht das Bundesamt von einem Rückgang bis Mittwochmorgen um 15 Zentimeter aus.

Für Timmy ist jeder Zentimeter essenziell. «Wenn er jetzt gemütlich mit dem Bauch auf einer Sandbank liegt und oben guckt das Blasloch raus, alles gut. Aber wenn dann 50 Zentimeter weniger Wasser da sind, dann entwickelt er ein unheimliches Gewicht, das dann auf seinen inneren Organen lastet. Er hat ein ganz schwaches Skelett im Vergleich zu uns», sagte Meeresbiologe Boris Culik am Montag.

Rettungsteam schrumpft

Ob es überhaupt noch zu einem Rettungsversuch kommt, ist unklar. Denn mehrere Teammitglieder haben die private Initiative zur Rettung des Wals vor der deutschen Ostseeinsel Poel verlassen oder fallen vorerst aus. Christiane Freifrau von Gregory, die als Pressesprecherin des Teams aufgetreten ist, tritt zurück. Sie mache den Weg frei, da eine konstruktive und professionelle Zusammenarbeit unter den derzeitigen Rahmenbedingungen «für uns» nicht mehr möglich sei.

Das Rettungsteam um Timmy musste am Wochenende mehrere Rückschläge hinnehmen. Bild: Getty Images Europe

Der Rückzug der Sprecherin ist nicht der einzige, den die private Initiative verkraften muss. So ist deren leitende Tierärztin, Janine Bahr-van Gemmert, gestern mit einem Helikopter in ein Spital gebracht worden, wie der Umweltminister des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, sagte.

Auch eine weitere Tierärztin fällt demnach aus. «Ich habe natürlich auch mit grosser Sorge zur Kenntnis genommen, dass die aus Hawaii eingeflogene Tierärztin abgereist ist», sagte Backhaus am Morgen. «Das nehme ich zur Kenntnis.» Zuvor hatten Medien berichtet, dass Jenna Wallace wegen Differenzen im Team abgereist sei. Mediamarkt-Mitgründer und Mitfinanzierer der Aktion Walter Gunz sprach von einer enormen Belastung für das ganze Team.

Mehrere Tierexperten gegen neuen Rettungsversuch

Mittlerweile haben sich diverse Meeresbiologen und Tierexperten gegen einen neuen Rettungsversuch ausgesprochen. Der Direktor des Zoos Zürich findet im Video-Interview mit watson deutliche Worte für den Zustand von Timmy: «Das Tier hätte man schon vor Tagen, wenn nicht Wochen, vom Leiden erlösen müssen.» Umso trauriger sei der jetzige Status.

Zoo-Direktor Severin Dressen zu Wal Timmy: Video: watson/nina bürge

Auch der Berliner Walforscher und Meeresbiologe Fabian Ritter spricht sich gegen weitere Rettungsversuche aus. «Wir müssen jetzt endgültig einsehen, dass es für uns nicht möglich ist, diesen Wal aktiv zu retten», sagte er. (leo mit Material der sda)