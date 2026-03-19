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Senioren reisen mit VR in australischem Altersheim durch andere Länder

Senioren reisen dank VR durch andere Länder

19.03.2026, 18:4819.03.2026, 18:48

Im Altersheim «St Vincent’s Care» in der australischen Stadt Toowoomba können Senioren seit neustem durch die Landschaft anderer Länder fahren.

Video: watson/nina bürge

Ermöglicht wird den Bewohnern dies durch Projektionen und Virtual Reality. Die virtuelle Realität lässt die vermeintliche Zugfahrt wirken, als ob man tatsächlich in einem Speisewagen sitzt und beispielsweise durch die Schweiz oder China fährt.

Die Bewohner des Altersheims können in dem Speisewagen während ihrer Reise essen und Tee trinken und so einen Ausflug geniessen, ohne das Heim zu verlassen. (nib)

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