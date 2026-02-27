Das neue Hotel soll beim Erlebnisbad Rulantica entstehen. Bild: keystone

Neues Hotel bei Rulantica geplant

Die Hotels beim Europa-Park und bei der Wasserwelt Rulantica sind gut belegt. Deshalb soll eine siebte Unterkunft gebaut werden. Was bisher über die Pläne bekannt ist.

Rund um den Europa-Park gibt es bisher sechs Hotels: das Hotel Castillo Alcazar, das Hotel El Andaluz, das Hotel Colosseo, das Hotel Santa Isabel, das Hotel Krønasår und das Hotel Bell Rock. Insgesamt 5800 Betten stehen zur Verfügung.

Im Juni soll zudem fünf Minuten vom Parkeingang entfernt im Bereich Silver Lake City die Western Lodge eröffnet werden, die 119 Zimmer bietet. Nun gibt es bereits neue Pläne, wie lokale Medien berichten. Denn die Auslastung ist hoch: In manchen Jahren lag sie bei über 90 Prozent.

Das neue Hotel soll nun beim Erlebnisbad Rulantica entstehen, östlich vom bereits existierenden Hotel Krønasår. Mit bis zu 350 Zimmern könnte es grösser werden als das erste Hotel auf dem Gelände. Gleichzeitig ist auch ein neues Parkhaus mit 345 Parkplätzen geplant.

Mehr Details sind noch nicht bekannt, auch kein Name. Diese Woche wurde nun der angepasste Bebauungsplan vom Zweckverband Tourismus, Dienstleistungen, Freizeit Ringsheim/Rust durchgewunken. In einem nächsten Schritt könne nun der Bebauungsplan an die Bürgerbeteiligung gehen. Erst danach ist ein Bauantrag möglich.

Dieser Prozess könnte mindestens ein Jahr dauern, wird der Ringsheimer Bürgermeister Pascal Weber in den Medien zitiert. Auch der Park betont, dass man sich in einem sehr frühen Stadium befinde und deshalb keine weiteren Informationen nennen könne. (vro)