wolkig, aber kaum Regen11°
DE | FR
burger
Digital
Sony

Sonys neuer KI-Kamera-Assistent schiesst den Vogel ab

Sony macht noch immer Smartphones, aber der neue KI-Kamera-Assistent ist eine Lachnummer.
Sony macht noch immer Smartphones, aber der neue KI-Kamera-Assistent ist eine Lachnummer. bild: sony

Sonys neuer KI-Kamera-Assistent schiesst den Vogel ab

18.05.2026, 11:3918.05.2026, 12:03

Vergangene Woche stellte Sony das Xperia 1 VIII vor, ein 1349 Franken teures Smartphone. Das Highlight laut Medienmitteilung ist der neue KI-Kamera-Assistent, «der Nutzer*innen dabei unterstützt, in jeder Situation mühelos hochwertige Fotos aufzunehmen». Was Sony dann aber auf seinen Social-Media-Kanälen an Beispielfotos veröffentlichte, macht der womöglich tatsächlich guten Handy-Kamera so gar keine Ehre.

Mit diesen Beispielfotos bewirbt Sony seinen neuen KI-Kamera-Assistenten 🤔

Als hätte man in Photoshop den Schieberegler zu weit nach rechts geschoben.
Als hätte man in Photoshop den Schieberegler zu weit nach rechts geschoben. bild: sony

Was ist hier los? Die KI-Bildvorschläge sehen schlechter als die Originalaufnahme aus.

Sonys KI-Assistent schlägt das Foto rechts als Alternative vor …
Sonys KI-Assistent schlägt das Foto rechts als Alternative vor …bild: sony

Sony, alles in Ordnung?

Bild
bild: @techdroider

Man muss kein Fotograf sein, um zu erkennen, dass die Originalfotos meist deutlich besser aussehen. Die von der KI vorgeschlagenen Alternativfotos sind drastisch überbelichtet. Der Grund dafür könnte sein, dass viele Menschen in Vergleichstests das jeweils hellere Foto als hübscher betrachten. Auch andere Smartphone-Hersteller tendieren daher zu tendenziell überbelichteten Aufnahmen. Sonys KI-Kamera-Assistent schiesst aber weit über das Ziel hinaus.

Dass Sony die misslungenen Beispielfotos für seine Werbekampagne nutzt, sorgt umgehend für Hohn und Spott.

Die Reaktionen folgen postwendend:

Sonys KI-Fail wird zum Meme

Bild
bild: @Fan_Technologii
Bild
bild: @itscomentarista

Wer Sonys KI-Kamera-Assistenten tatsächlich genutzt hätte

Bild
bild: @DAB_OPPA

Das gleiche Motiv laut verschiedenen Handy-Marken​

Bild
bild: @garfieldII

Tech-YouTuber Marques Brownlee bringt es auf den Punkt

Heller heisst nicht unbedingt besser.
Heller heisst nicht unbedingt besser.@MKBHD

Sony hat inzwischen in einem zweiten Posting mit deutlich besseren Beispielfotos klargestellt, dass die KI lediglich «kreative Looks» vorschlage, statt automatisch Bearbeitungen vorzunehmen. Die User könnten so aus jeweils vier Bildvorschlägen auswählen.

«Nach dem Beitrag über den KI-Kamera-Assistenten möchten wir die Funktion detaillierter erklären. Sie bearbeitet Fotos nicht nach der Aufnahme – sie schlägt 4 Einstellungen in unterschiedlichen kreativen Richtungen vor, basierend auf Szene und Motiv. Sie können jede Option wählen oder Ihre eigenen Einstellungen verwenden.»
Sony

Ähnlich funktionieren auch die KI-Kamera-Assistenten anderer Hersteller. Das erklärt aber nicht, warum Sonys Marketing- oder Social-Media-Abteilung derart schlechte Beispielfotos ausgewählt hat. Sony habe einen Ruf als führender Kamera- und Sensorhersteller zu verlieren, kritisieren Tech-Experten.

Das Fachportal Notebookcheck kommentiert:

«Es ist endlich Zeit, dass Smartphone-Hersteller wie Sony den Fokus darauf legen, Nutzer beim Aufnehmen grossartiger Fotos und Videos zu unterstützen, statt die Unzulänglichkeiten der eigenen Software durch KIs zu kaschieren – oder zu verschlimmern, wie es Sony passiert ist.»
Notebookcheck

Carl Pei, CEO des britischen Smartphone-Herstellers Nothing, vermutet, dass es sich schlicht um «Engagement Farming» handle, also um einen kalkulierten Schritt von Sony zur Erzeugung von Aufmerksamkeit.

Am Montagmorgen bei Sony

Bild
bild: @KaiserfromOT

(oli)

Das könnte dich auch interessieren:

Review
Diese 400-Franken-Handys zeigen perfekt, warum 1000-Franken-Smartphones Quatsch sind
Review
Sind Samsungs neue Kopfhörer wirklich so gut? Der Test gibt eine klare Antwort
Review
Warum Samsungs Ultra-Phone selbst überzeugte iPhone- und Pixel-User begeistern könnte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera
1 / 21
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera

Das Fold 7 kommt mit einer der aktuell besten Smartphone-Kameras. Die folgenden Impressionen aus dem Alltag zeigen …
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neuseeland sagt Insta-Fotos den Kampf an – und wirbt für Facettenreichtum
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Nintendo verdoppelt Umsatz – Switch 2 wird teurer
Der japanische Videospielkonzern Nintendo hat im Geschäftsjahr 2025/26 dank der neuen Konsole Switch 2 massiv mehr umgesetzt und auch verdient. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen wegen steigender Kosten für elektronische Bauteile und US-Zölle eine Preiserhöhung für die Switch 2 an.
Der Reingewinn stieg im per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 52 Prozent auf 424 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 2,1 Milliarden Franken. Der Umsatz legte um 98,6 Prozent auf den Rekordwert von 2313 Milliarden Yen respektive 11,5 Milliarden Franken zu.
Zur Story