Sony macht noch immer Smartphones, aber der neue KI-Kamera-Assistent ist eine Lachnummer. bild: sony

Sonys neuer KI-Kamera-Assistent schiesst den Vogel ab

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Vergangene Woche stellte Sony das Xperia 1 VIII vor, ein 1349 Franken teures Smartphone. Das Highlight laut Medienmitteilung ist der neue KI-Kamera-Assistent, «der Nutzer*innen dabei unterstützt, in jeder Situation mühelos hochwertige Fotos aufzunehmen». Was Sony dann aber auf seinen Social-Media-Kanälen an Beispielfotos veröffentlichte, macht der womöglich tatsächlich guten Handy-Kamera so gar keine Ehre.



Mit diesen Beispielfotos bewirbt Sony seinen neuen KI-Kamera-Assistenten 🤔

Als hätte man in Photoshop den Schieberegler zu weit nach rechts geschoben. bild: sony

Was ist hier los? Die KI-Bildvorschläge sehen schlechter als die Originalaufnahme aus.

Sonys KI-Assistent schlägt das Foto rechts als Alternative vor … bild: sony

Sony, alles in Ordnung?

Man muss kein Fotograf sein, um zu erkennen, dass die Originalfotos meist deutlich besser aussehen. Die von der KI vorgeschlagenen Alternativfotos sind drastisch überbelichtet. Der Grund dafür könnte sein, dass viele Menschen in Vergleichstests das jeweils hellere Foto als hübscher betrachten. Auch andere Smartphone-Hersteller tendieren daher zu tendenziell überbelichteten Aufnahmen. Sonys KI-Kamera-Assistent schiesst aber weit über das Ziel hinaus.



Dass Sony die misslungenen Beispielfotos für seine Werbekampagne nutzt, sorgt umgehend für Hohn und Spott.



Die Reaktionen folgen postwendend:

Sonys KI-Fail wird zum Meme

Wer Sonys KI-Kamera-Assistenten tatsächlich genutzt hätte

Das gleiche Motiv laut verschiedenen Handy-Marken​

Tech-YouTuber Marques Brownlee bringt es auf den Punkt

Heller heisst nicht unbedingt besser. @MKBHD



Sony hat inzwischen in einem zweiten Posting mit deutlich besseren Beispielfotos klargestellt, dass die KI lediglich «kreative Looks» vorschlage, statt automatisch Bearbeitungen vorzunehmen. Die User könnten so aus jeweils vier Bildvorschlägen auswählen.



«Nach dem Beitrag über den KI-Kamera-Assistenten möchten wir die Funktion detaillierter erklären. Sie bearbeitet Fotos nicht nach der Aufnahme – sie schlägt 4 Einstellungen in unterschiedlichen kreativen Richtungen vor, basierend auf Szene und Motiv. Sie können jede Option wählen oder Ihre eigenen Einstellungen verwenden.»

Sony

Ähnlich funktionieren auch die KI-Kamera-Assistenten anderer Hersteller. Das erklärt aber nicht, warum Sonys Marketing- oder Social-Media-Abteilung derart schlechte Beispielfotos ausgewählt hat. Sony habe einen Ruf als führender Kamera- und Sensorhersteller zu verlieren, kritisieren Tech-Experten.

Das Fachportal Notebookcheck kommentiert:



«Es ist endlich Zeit, dass Smartphone-Hersteller wie Sony den Fokus darauf legen, Nutzer beim Aufnehmen grossartiger Fotos und Videos zu unterstützen, statt die Unzulänglichkeiten der eigenen Software durch KIs zu kaschieren – oder zu verschlimmern, wie es Sony passiert ist.» Notebookcheck

Carl Pei, CEO des britischen Smartphone-Herstellers Nothing, vermutet, dass es sich schlicht um «Engagement Farming» handle, also um einen kalkulierten Schritt von Sony zur Erzeugung von Aufmerksamkeit.



Am Montagmorgen bei Sony

bild: @KaiserfromOT

(oli)