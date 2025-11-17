wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Digital

TikToker hängen im Louvre Paris eigenes Bild auf

TikToker hängen eigenes Bild auf – so lange hing es im Louvre

17.11.2025, 16:5817.11.2025, 16:58

Im Pariser Louvre haben zwei TikToker für wenige Minuten ein eigenes Bild an die Wand gehängt. Sie brachten es in der Nähe des weltberühmten Werks «Mona Lisa» von Leonardo da Vinci an.

Nach nicht einmal drei Minuten entdeckte das Museums-Personal das überzählige Bild und entfernte es, wie eine Louvre-Sprecherin der Nachrichtenagentur DPA sagte. Schäden gab es demnach zwar nicht. Dennoch will der Louvre juristisch gegen die zwei Männer vorgehen, die das Museum nach ihrer Aktion zügig verlassen hatten.

Wie die belgischen TikToker in einem vor wenigen Tagen geposteten Video erzählen, brachten sie einen auseinander gebauten Lego-Rahmen mit in das Museum und teilten die einzelnen Stücke unter sich auf. Sie setzten den Rahmen nach der Sicherheitskontrolle zusammen und fassten das mitgebrachte Bild damit ein. Die Louvre-Sprecherin betonte, weder die Lego-Teilchen, noch das Papier oder das doppelseitige Klebeband seien im Museum verboten. Wegen der Sicherheitsmassnahmen hätten die zwei Männer ihr Bild nicht noch näher an der «Mona Lisa» aufhängen können.

Der Louvre gilt als das meistbesuchte Museum der Welt. Zuletzt war er in die Schlagzeilen geraten, weil Diebe vor rund einem Monat in einem spektakulären Raubzug in das Museum eingedrungen waren und Schmuckstücke im Wert von etwa 88 Millionen Euro entwendet hatten. Der Vorfall hatte auch eine Debatte über die Sicherheit des Museums ausgelöst. (sda/dpa)

Ähnliche Fälle:

Mitarbeiter hängt eigenes Gemälde in Museum in München auf
27 Menschen, die im Museum auf ihren gemalten Doppelgänger stiessen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
2
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
3
Ukraine will bis zu 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen
4
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
5
«Erpresserische Note»: Zoll-Vereinbarung könnte im Parlament scheitern
Meistgeteilt
1
Vergé-Déprés souverän im 1/16-Final +++ Hug und Schär triumphieren in Japan
2
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
3
Trump hat keine Grundlage für Verleumdungsklage gegen BBC
4
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
5
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
Asbest im Spielsand – Über 70 Schulen in Australien geschlossen
Nach dem Fund von Asbestspuren in farbigem Spielsand haben in Australien und Neuseeland zahlreiche Schulen und Kitas den Stoff vorsorglich aus ihren Einrichtungen entfernt.
Zur Story