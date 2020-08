Leben

Duell

Wähle zum Nationalfeiertag 1. August den grössten Schweizer Musik-Hit!



Bild: Shutterstock

Wähle zum Nationalfeiertag deinen grössten Schweizer Musik-Hit!

Nein, sorry, deine Lieblingsband ist vielleicht nicht dabei. Obwohl sie ausser dir auch noch dein Freund kennt (der dort zufällig am Schlagzeug sitzt). Hier stehen – und das verstehst du sicher – 100 Songs zur Auswahl, die der breiten Masse eher ein Begriff sind. Nur so kann so eine Abstimmung funktionieren. Am Ende kennen wir also nicht explizit den besten Schweizer Song der Geschichte, sondern denjenigen dieser 100, der einer Mehrheit der watson-User am besten gefällt.

Sei nicht all zu traurig, wenn du mit der Auswahl nicht leben kannst. Wir wünschen dir einen schönen 1. August! 🇨🇭 🎉

Das Duell ist beendet! Deine Klicks werden nicht mehr gezählt. Platz Platz Rangliste Ganze Rangliste anzeigen

Mehr Musik-Duelle

Die Suche nach dem grössten Schweizer Musik-Hit mit 77 Bombay Street, Adrian Stern, Anna Rossinelli, Baby Jail, Baschi, Bastian Baker, Beatrice Egli, Big Zis, Bligg, Breitbild, Dabu Fantastic, Dachs, DJ Antoine, DJ Bobo, Dodo, Double, Florian Ast, Francine Jordi, Gölä, Gotthard, Grauzone, Hecht, Kisha, Krokus, Les Sauterelles, Lina Button, Lo & Leduc, Loco Escrito, Lovebugs, Luca Hänni, Lunik, Luv, Mani Matter, Manillio, Marc Sway, Martin Schenkel, Mash, Mia Aegerter, Mike Candys, Müslüm, Natacha, Nemo, Patent Ochsner, Patrick Nuo, Pegasus, Peter Reber, Phenomden, Phil Carmen, Plüsch, Polo Hofer und die Schmetterband, Posh, Radio 200000, Remady & Manu-L, Rumpelstilz, Sens Unik, Seven, Sina, Sophie Hunger, Span, Stefanie Heinzmann, Steff la Cheffe, Stephan Eicher, Stiller Has, Stress, Subzonic, Taxi, Tears, Yello und Züri West.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das waren 2019 die Topverdiener im Musikgeschäft «Sweet Home-Office Alabama» und andere Coronavirus-Lieder Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter