Die User haben gewählt – das sind eure grössten Hits der 2000er-Jahre

Die ersten zehn Jahre des neuen Jahrtausends war (auch) die Zeit grosser Pop- und R'n'B-Sängerinnen. Doch weder Rihanna noch Beyoncé, Britney Spears, Shakira, Nelly Furtado oder Lady Gaga haben den Sprung in eure Top 20 geschafft. Was sich schon bei den Charts der 90er-Jahre abgezeichnet hatte, wird an dieser Stelle erneut klar: Eine Mehrheit der watson-User steht auf Gitarren-Sound. Dieser dominiert die vorderen Plätze.

«Flight Attendant» Britney Spears schaffte es mit «Toxic» auf Rang 32. Video: YouTube/BritneySpearsVEVO

Gleich mit drei Hits kann sich Rapper Eminem in den ersten 14 Plätzen positionieren. Mit dem «Haus am See» von Peter Fox ist bloss ein deutschsprachiger Song in den Top 20.

Verlierer sind durchs Band die Schweizer Songs, die zur Wahl standen. Ihre Plätze:

44 Fingt ds Glück eim? (Züri West)

Fingt ds Glück eim? (Züri West) 51 Libéré (Stress)

Libéré (Stress) 75 Heaven (Gotthard)

Heaven (Gotthard) 81 Rosalie (Bligg)

Rosalie (Bligg) 90 Bring en hei (Baschi)

Bring en hei (Baschi) 91 Heimweh (Plüsch)

Heimweh (Plüsch) 100 Sex (Florian Ast)

Ihr mögt vielleicht den Akt an sich, aber nicht Ast, den Act: «Sex» ist das Schlusslicht. Video: YouTube/Florian Ast - Topic

Doch nun zu den Gekrönten:

20 Mr. Brightside

The Killers

19 Ruby

Kaiser Chiefs

18 Bongo Bong

Manu Chao

17 Behind Blue Eyes

Limp Bizkit

16 Haus am See

Peter Fox

15 Freestyler

Bomfunk MC's

14 Stan

Eminem feat. Dido

13 All The Small Things

Blink-182

12 Hey Ya!

Outkast

11 The Bad Touch

Bloodhound Gang

10 The Real Slim Shady

Eminem

9 It's My Life

Bon Jovi

8 Without Me

Eminem

7 Clint Eastwood

Gorillaz

6 In the End

Linkin Park

5 Seven Nation Army

The White Stripes

4 Numb

Linkin Park

3 Rehab

Amy Winehouse

2 Californication

Red Hot Chili Peppers

1 Boulevard of Broken Dreams

Green Day

