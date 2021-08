Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Oder einfacher gesagt: Wenn du etwas machst, passiert auch etwas.

Heute beschĂ€ftigen wir uns damit, dass das Karma fĂŒr Gerechtigkeit sorgt. Was wir damit meinen, sollte anhand der folgenden Geschichten schnell klar werden. Los geht's!

«Mein Fahrrad wurde letzte Woche gestohlen und gestern sah ich es zum Verkauf auf Craiglist. Also schickte ich dem VerkĂ€ufer eine Nachricht, traf ihn bei McDonalds und als ich mir zu 100% sicher war, dass es mein Fahrrad war, fragte ich, ob ich es fĂŒr eine Testfahrt nehmen dĂŒrfte. Er sagte: â€čJa, fahr mir nur nicht weg.â€ș Was genau das ist, was ich getan habe. Ich habe mein Fahrrad zurĂŒck gestohlen.»