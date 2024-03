72-Jährige vom Rollladen in die Luft gezogen – Graffiti hält virale Szene fest

Anne Hughes blieb mit ihrer Jacke im Rollladen eines Geschäfts hängen und wurde mitsamt ihrem Trolley in die Luft gezogen – ein Video der kuriosen Szene wurde millionenfach im Netz angeklickt. Nun hat ein Künstler den spektakulären Moment in Wales mit einem Graffiti auf derselben Jalousie festgehalten.

Der Ladenbesitzer aus dem Ort Tonteg im Südosten des britischen Landesteils habe ihn kontaktiert und gesagt, dass er das Bild gerne auf dem Rollladen verewigen würde, sagte der 33 Jahre alte Künstler, der sich Tee2Sugars nennt, der britischen Nachrichtenagentur PA.

«Sobald er das sagte, musste er den Rest des Satzes nicht mehr beenden. Ich sagte: ‹Ja, ich mache mich auf den Weg.›»

Die 72-jährige Hughes, die in dem Geschäft als Putzkraft arbeitet, hatte morgens auf die Ladenöffnung gewartet und sich angelehnt, als der Besitzer von innen den elektrischen Rollladen betätigte. Da sich der Mantel der Frau verfing, wurde sie in die Höhe gezogen – ohne ihren Trolley loszulassen. Erst nach einigen Sekunden bemerkte der Inhaber, was draussen passierte, und half Hughes, sicher zu Boden zu kommen. Sie blieb unverletzt. Ein Überwachungsvideo der Szene ging in sozialen Netzwerken viral.

«Ich spürte, wie sich mein Mantel bewegte, und versuchte, mich loszumachen, aber es gelang mir nicht, also ging es hinauf mit mir», sagte Hughes der BBC. «Ich dachte, ich müsste sterben, weil ich befürchtete, dass ich falle und mir den Kopf anschlage.» Warum sie ihren Trolley nicht losliess, könne sie nicht sagen. Vermutlich habe sie gehofft, dass der Wagen ihr etwas Stabilität verleihe. Das Wandgemälde sei «wunderschön» und sie sei stolz. Damit sich die Szene trotzdem nicht wiederholt, hat sie nun einen eigenen Schlüssel bekommen.

«Ich versuche, mir den Ruhm nicht zu Kopf steigen zu lassen», sagte Hughes schmunzelnd. Sie wolle aber nun immer ihr Make-up aufzutragen, falls sie noch einmal aufgenommen werden sollte.

«Und ich werde mich nie mehr gegen diesen Rollladen lehnen, ich habe meine Lektion gelernt.»

(sda/dpa)