Ganze zwölf Staffeln lang assen die vier nerdigen Wissenschaftler zusammen mit der Kellnerin asiatisch auf dem Sofa. Bild: CBS

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«The Big Bang Theory»-Spin-Off erscheint im Juli

Mehr «Leben»

Das nächste Spin-Off der Sitcom «The Big Bang Theory», «Stuart Fails to Save the Universe», erscheint im Juli auf dem Streamingdienst HBO Max.

Das kündigten die Schauspieler der Serie auf der Comicmesse CCXP Mexico City an, wie mehrere US-Medien berichten. Im Mittelpunkt der Serie steht der Comicladen-Betreiber Stuart (Kevin Sussman), der bereits in «The Big Bang Theory» regelmässig auftrat.

Kevin Sussman an der Comicon in Toronto, 2017. Bild: imago stock&people

Dabei soll es ziemlich abgedreht zugehen: Stuart löst mit einem Gerät, das die Physiker Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter entwickelt haben, versehentlich ein Multiversum-Armageddon aus und versucht nun, die Realität wieder herzustellen. Dabei helfen ihm seine Freundin Denise (Lauren Lapkus), Geologe Bert (Brian Posehn) und Physiker Barry Kripke (John Ross Bowie). Der Streamingdienst teilte dazu erste Fotos auf Instagram.

Chuck Lorre und «X-Men»-Drehbuchautor

Danny Elfman schrieb demnach den Titelsong für die Serie. Der Grammy-Preisträger komponierte bereits Musik für «Beetlejuice» und «Nightmare Before Christmas». Erfunden wurde die Serie von Chuck Lorre, Bill Prady und Zak Penn. Lorre und Prady sind die Erfinder von «The Big Bang Theory», Penn schrieb etwa Drehbücher für die «X-Men»-Filmreihe.

Stuart der unglückliche Comicladen-Betreiber. Bild: comments://383579810/1425141

Auch HBO Max bestätigte den Start im Juli, ein genaues Startdatum verrieten aber weder die Schauspieler noch der Streamingdienst. Ob die Serie zeitgleich auch im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird, gab HBO Max bislang nicht bekannt. (nil/sda/dpa)