«James Bond: No Time To Die»: Hier gibt's den ersten, langen Trailer



Wer springt im Anzug von einer Brücke? 007 im ersten Trailer zu «Jams Bond 25»

Es ist der letzte Einsatz von Daniel Craig als James Bond. Im April 2020 wird der britische Schauspieler in «No Time To Die» wohl als Bond in Rente gehen, nachdem er dies eigentlich schon nach «Spectre» tun wollte. Bis es aber soweit ist, muss Craig erst einmal Teil 25 der Agenten-Reihe abliefern. Und genau für diesen Film ist nun der erste Trailer erschienen.

In «James Bond: No Time To Die» hat Bond sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und geniesst sein Leben auf Jamaika. Doch dann sucht ihn sein alter Freund Felix Leiter von der CIA auf und bittet ihn um Hilfe. Die Mission: Einen entführten Wissenschaftler zu retten. Bond willigt ein, doch der Auftrag erweist sich bald als tückischer als erwartet. Schon bald begegnet 007 einem mysteriösen Bösewicht, der mit gefährlichen neuen Technologien ausgestattet ist.

James Bond 25 offizielle Charakterposter

Laut Gerüchten könnte es auch sein, dass wir in No Time To Die erstmals die Nachfolgerin von James Bond zu sehen bekommen. Lashana Lynch, die die Rolle der Nomi übernommen hat, soll nicht nur die neue Top-Agentin des MI6 spielen, sondern auch die Codenummer 007 übernehmen.

Ebenfalls wird James Bond im neuen Teil erstmals ein Elektroauto fahren. Die Marke wird Bond dabei nicht wechseln, denn Aston Martin hat mit dem Aston Martin Rapide E ein eigenes Elektroauto entwickelt.

Aston Martin Rapide E Concept

«James Bond: No Time To Die» startet voraussichtlich am 2. April 2020 in den Schweizer Kinos. (pls)

