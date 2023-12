«Deadpool 3», «Dune 2» und die dritte Staffel von «Shadow and Bone» sind vom Schauspielerstreik in Hollywood betroffen.

Der Hollywood-Streik ist zu Ende – diese Filme kommen trotzdem nicht (oder viel später)

Fast fünf Monate streikten die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood. Darunter litten die Produktionen und viele Filme und Serien wurden verschoben oder gleich ganz abgesetzt. Ein Überblick.

Der Streik in Hollywood geht offiziell zu Ende. Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA und die Filmstudios konnten sich am 6. Dezember 2023 auf einen neuen Vertrag einigen. Dieser gilt bis im Sommer 2026.

Der neue Vertrag erhöht die Mindestlöhne im ersten Jahr um sieben Prozent und in den Folgejahren um vier und 3,5 Prozent. Ausserdem gibt es künftig etwa einen erfolgsabhängigen Streaming-Bonus. Bisher wurden die Schauspielenden für Streams erst ab dem fünften Jahr bezahlt.

Die Vereinbarung bietet ausserdem erstmals Schutz vor dem regellosen Einsatz von künstlicher Intelligenz. So legt der Vertrag zum Beispiel fest, dass die Schauspieler einer digitalen Nachahmung via KI zustimmen müssen und dass die beabsichtigte Verwendung der KI-Darbietung vorab konkret mitgeteilt werden muss.

«Ein hisorischer Gewinn für die Künstler», sagt die Firma, die die Studios während den Verhandlungen vertreten hat.

Doch weil der Streik so lange dauerte, kommt es zu Verzögerungen bei Film- und Serienstarts. Einige Filme wurden bereits auf nächstes Jahr verschoben, andere ganz gestrichen. Hier der Überblick:

Der Start dieser Filme/Serien wurde verschoben

Etliche Film- und Serienproduktionen wurden in den mehreren Monaten, in denen der Drehautoren- und Schauspielerinnenstreik andauerte, pausiert.

Für Filmfans bedeutet das, dass sie 2024 mit einigen grossen Starts rechnen können, die dieses Jahr wegen des Streiks nicht herauskamen. «Dune 2», «Gladiator 2», «Lilo & Stitch», «Deadpool 3» gehören dazu. Die Dreharbeiten an populären Formaten wie dem neuen «Mission Impossible» oder der Netflix-Hit-Serie «Stranger Things» sollen nun weitergehen oder haben bereits begonnen.

Diese Filme/Serien wurden ganz gestrichen

Die beliebte Fantasy-Serie «Shadow and Bone» endet nach der zweiten Staffel. Dies kündige Netflix kürzlich an. Die Begründung: Aufgrund des Streiks wäre es zu lange gegangen, bis die dritte Staffel herausgekommen wäre. Das geplante Spin-off «Six of Crows» wurde ganz gestrichen.

Weitere Serien, die von Netflix aufgrund des Streiks abgesetzt wurden, sind «Glamorous», «Agent Elvis», «Farzar» und «Captain Fall».

Jessie Mei Li in «Shadow and Bone». Bild: netflix

Diese Filme/Serien sind nicht betroffen

Vom Streik sind nur US-amerikanische Produktionen betroffen. «House of the Dragon» zum Beispiel konnte ihre Produktion wie gewohnt fortsetzen, da alle Schauspielenden aus Grossbritannien stammen und einen anderen Vertrag haben als ihre amerikanischen Kollegen. Am Wochenende veröffentlichte HBO einen ersten Teaser mit der Ankündigung, dass die zweite Staffel der Serie im Sommer 2024 starten wird.

(cmu, mit Material von der sda)

