Hollywood steht still – alles, was du zum Schauspieler-Streik wissen musst

Hollywood steht ab sofort still. Neben den Drehbuchautorinnen und -Autorinnen streiken nun auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ein Überblick über die Situation.

Bereits seit drei Monaten streiken die Drehbuchautorinnen und -Autoren. Dieser Streik kostet die Studios täglich 30 Millionen Dollar. Nun haben die Schauspielerinnen und Schauspieler sich dem Streik angeschlossen und ihre Arbeit niedergelegt. Dies, weil bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP keine Einigung für neue Verträge erzielt werden konnte.

Hier findest du einen Überblick darüber, welche Filme betroffen sind, was die Schauspieler ab sofort nicht mehr tun und wie es in der Filmbranche nun weitergeht.

Warum streiken jetzt auch die Schauspieler*innen?

«Der Lebensunterhalt als professioneller Schauspieler wird immer schwieriger, da sowohl die Inflation als auch das Streaming-Ökosystem die Vergütungen unterbieten – während gleichzeitig die Unternehmensgewinne und die Managergehälter in den Studios weiter steigen», schreibt SAG-AFTRA in einem Statement. So zum Beispiel verdienen Stars an Serien, die auf einem Streaming-Dienst laufen, weniger Geld, als wenn Wiederholungen im TV gezeigt werden. Der unregulierte Einsatz von KI sei ebenfalls eine Gefahr für Schauspieler, denn so können sie sehr einfach durch digitale Charaktere ersetzt werden.

SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher sagte, sie sei «schockiert» über die Art und Weise, wie die Studiobosse die Schauspieler behandeln. «Ich kann es, ehrlich gesagt, nicht glauben, wie weit wir bei so vielen Dingen auseinander liegen. Es ist ekelhaft. Sie sollten sich schämen. Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte.»

Sie fügte hinzu, dass Schauspielerinnen nicht länger durch ein Geschäftsmodell, das sich durch Streaming verändert hat, an den Rand gedrängt, respektlos behandelt und entehrt werden können.

«Es ist nur ein kleiner Prozentanteil der Schauspieler und Performerinnen, die Millionen von Dollar verdienen», schreibt Matthew A. Cherry, Schöpfer vom Animationsfilm «Hair Love» und ehemaliger NFL-Spieler, auf Twitter. Und weiter: «Die meisten Schauspieler haben mehrere Jobs und leben von Gehalt zu Gehalt, wie in anderen Branchen auch».

Was sind die Forderungen?

Konkret geht es um folgende zwei Punkte:

Streaming-Giganten sollen die Gewinne gerechter aufteilen und besseren Arbeitsbedingungen zustimmen.

Die Gewerkschaft fordert Garantien dafür, dass künstliche Intelligenz und computergenerierte Gesichter und Stimmen nicht dazu verwendet werden, um Schauspielerinnen und Schauspieler zu ersetzen.

Welche Stars streiken?

Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler machten nach der Bekanntgabe ihre Unterstützung für den Streik öffentlich. «Wir werden das gewinnen», schrieb «Sex and the City»-Star Cynthia Nixon bei Twitter. Auch Darsteller wie Josh Gad, Jamie Lee Curtis und Issa Rae signalisierten über die sozialen Medien ihre Unterstützung. Die Schauspieler des Films «Oppenheimer», darunter Matt Damon und Emily Blunt, verliessen am Donnerstag nach einem Auftritt auf dem roten Teppich aus Solidarität mit dem Streik eine Premiere in London.

Auch «The Boys»-Star Jack Quaid rief auf Twitter zum Streik auf:

Bei der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA sind rund 160'000 Kulturschaffende Mitglied. 65'000 haben an der Abstimmung, ob gestreikt werden soll, teilgenommen. Über 97 Prozent sprachen sich für den Streik aus. Dieser ist nun verbindlich für alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Andere Mitglieder wie Stuntleute, TV-Journalisten und Moderatorinnen sind vom Streik ausgenommen.

Welche Filme und Serien sind betroffen?

Alle laufenden Produktionen der US-Filmindustrie werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Dazu gehören Filme wie «Gladiator 2», «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two» und «Deadpool 3». Viele Produktionen von Filmen und Serien wurden bereits durch den Streik der Drehbuchautorinnen und -Autoren auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Eine Ausnahme ist «House of the Dragon», bei der zurzeit die zweite Staffel gedreht wird. Obwohl es eine US-amerikanische Serie ist, ist die Besetzung hauptsächlich britisch, die nicht Mitglieder von SAG-AFTRA sind, sondern Equity-Verträge haben. Auch die HBO-Serie «Industry» arbeitet nach Equity-Regeln, und Variety berichtet, dass beide Serien wie geplant vorankommen.

Die Dreharbeiten der zweiten Staffel «House of the Dragon» geht wie bisher weiter. Bild: hbo / sky show

Für Low-Budget-Filme und unabhängige Filme ist die Situation komplizierter. Sie können möglicherweise bei SAG-AFTRA eine Ausnahmegenehmigung beantragen, um weiterarbeiten zu können, berichtet The Guardian.

Welche Arbeit wird niedergelegt?

Mit wenigen Ausnahmen müssten nun alle Dreharbeiten mit Schauspielerinnen und Schauspielern vor der Kamera eingestellt werden. Dazu gehören:

Das Schauspielern, Tanzen, Singen, Stunts machen

Promotionen drehen

Synchronstimmen aufnehmen

Foto- und/oder Körperdoubles

Anproben, Garderobentests und Make-up-Tests

Vorsprechen für Rollen

Verhandlungen und Unterschreiben von Verträgen

Interviews geben

An Award-Shows teilnehmen

Das sagen die Studios

Der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP – der unter anderem Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt – verteidigte sich. Man habe versucht, eine Einigung zu finden, hiess es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe nun aber «leider einen Weg gesucht, der zu finanziellen Problemen für die unzähligen Tausend Menschen führen wird, die auf die Branche angewiesen sind».

Auch Bob Iger, CEO von Disney, hat sich zum Streik geäussert. Gegenüber CNBC sagte er, dass die Forderungen und Erwartungen der streikenden Kulturschaffenden unrealistisch ist.

Disney-CEO Bob Iger an den Oscar-Awards im März 2023. Bild: keystone

«Wir haben über störende Faktoren in diesem Geschäft gesprochen und über all die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, die Erholung von COVID, die noch andauert, ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Dies ist der schlechteste Zeitpunkt auf der Welt, um diese Beeinträchtigung noch zu verstärken», sagte er, während er an der Sun Valley Conference teilnimmt, die auch als «Sommer-Camp für Milliardäre» bekannt ist.

Ein Blick in die Vergangenheit

Es ist der erste Streik von Schauspielern seit 1980. Und es ist das erste Mal, dass zwei grosse Hollywood-Gewerkschaften gleichzeitig gestreikt haben, seit 1960, als Ronald Reagan Präsident der Schauspielervereinigung war. Dies war der erste branchenweite Streik in der 50-jährigen Geschichte der Filmproduktion. Wie auch beim jetzigen Streik ging es damals um die Beteiligung von Schauspielern an den Gewinnen der Studios. Ausserdem forderten sie einen Renten- und Sozialfonds.

Wie geht es weiter?

Wie lange der Streik dauern wird, ist nicht gewiss. Streaming-Dienste und Filmstudios haben momentan keine Hoffnung darauf, überhaupt Produktionen fertigzustellen, bis beide Streiks beendet sind. Wie gross die Verluste der Studios sind, ist nicht absehbar.

Neben den Studios sind auch unzählige Veranstaltungen vom Streik betroffen. So etwa die bevorstehende San Diego Comic-Con, die vom 20. bis 23. Juli stattfindet. Die meisten grossen Studios haben bereits angekündigt, dass sie wegen des Autorenstreiks nicht wie gewohnt auf dem Messegelände vertreten sein werden. Ohne die Anwesenheit von Schauspielern sind alle Hoffnungen auf die, bei Fans beliebten, TV-Panels dahin.

Der «Oppenheimer»-Cast verliess aufgrund des Streiks kurz nach der Premiere den roten Teppich Bild: imago images

Auch die Emmy-Saison steht vor dem Chaos. Eigentlich hätten die Emmys bereits im Juni stattfinden sollen, wurden aber auf den 18. September verschoben. Die Nominierungen wurden am Mittwoch bekannt gegeben, nur wenige Stunden, bevor der Streik losgegangen ist. Bereits die erste Abstimmungsphase war schwierig zu koordinieren, da der Autorenstreik die Einbeziehung von Autoren und Showrunnern unmöglich machte, und nun wird die zweite Phase ein kompletter Albtraum für die Werbeteams, die auch keine Schauspieler einsetzen können, schreibt Variety.

Die grossen internationalen Filmfestivals – darunter Venedig und Toronto, die Ende August und Anfang September fast zeitgleich stattfinden – sollten in der Lage sein, die verfügbaren Filme zu zeigen, einzig die Auftritte der Schauspieler ist noch in den Sternen geschrieben.

(Mit Material der SDA.)

