Das sind die 100 besten Serien des 21. Jahrhunderts, sagt die BBC

Das 21. Jahrhundert ist jetzt 21 Jahre alt, Grund genug, mal ein Riesenranking durchzuführen, dachte sich wohl die BBC und kürte die 100 besten Serien der Welt. Die Jury bestand aus 206 TV- und Streaming-Expertinnen und -Experten aus 43 Ländern von Albanien bis Uruguay, die insgesamt 460 Serien beurteilten. In der Jury waren 104 Frauen, 100 Männer und 2 Nonbinäre.

Sie alle wählten jeweils 10 Lieblinge, und aus denen wurden dann die besten 100 eruiert. Gewählt wurden 92 englischsprachige Serien, in den übrigen acht wird Dänisch, Schwedisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch gesprochen. 79 wurden von Männern kreiert, 11 von Frauen und 10 von gemischtgeschlechtlichen Teams.

Dies sind die Rahmenbedingungen. Und natürlich machte auch diese Jury wie restlos jede Jury der Welt ihre Fehler. Beziehungsweise gelangte zu Entscheidungen, die nicht wirklich nachvollziehbar sind. Wie um alles in der Welt etwa kam Platz 100 zustande? Wo um Himmels Willen ist die überragende Detektivserie «Broadchurch»? Wo sind tolle Serien wie «Sex Education», «The Undoing», «The White Lotus», «Unbelievable», «The Fall», «The Affair», «Killing Eve» oder «The Serpent»? Dafür «Dexter»? Ehrlich?

Wieso kommt «The Office» in der britischen und der amerikanischen Ausgabe in der Liste vor? Hätte das bei allen Mängeln formal doch wegweisende «24» nicht einen besseren Platz verdient, so aus historischem Respekt? Und die entzückenden Kids aus «Stranger Things»? Überhaupt: Wie steht es eigentlich um das Durchschnittsalter dieser Jury? Aber die Liste ist nun einmal geboren, sorgt unter #TVOfTheCentury auf Twitter für Gesprächsstoff – und ihr dürft sie in den Kommentaren heiss diskutieren. Viel Spass!

Baltimore, deine Drogen, deine Dealer – und Dominic West als attraktivster Polizist der westlichen Welt in «The Wire». bild: HBO

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

Nie sah eine Werbeagentur besser aus als die ein paar attraktiver New Yorker in «Mad Men». Bild: AP/AMC

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

In «Succession» trifft Rupert Murdoch auf King Lear: Brian Cox sucht als Medienmogul Logan Roy unter seinen vier Kindern eine Nachfolge. Bild: hbo

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

Atomreaktor-Unglück nach Ansage: Selten macht eine Serie so depressiv wie «Chernobyl». Bild: HBO/Sky

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

Wenn das nicht die Diana ist! Emma Corrin als royales Heiratsmaterial in der vierten Staffel von «The Crown». Bild: keystone

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

Briten sind beliebt: Martin Freeman und Benedict Cumberbatch als Watson und «Sherlock». Bild: bbc

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

Vier junge, weisse, neurotische Frauen haben keine Ahnung, was sie mit dem Leben anfangen sollen. «Girls» von und mit Lena Dunham (links). Bild: Hbo

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

Die Briten sind immer noch beliebt, besonders wenn es weihnachtet wie in «Downton Abbey». bild: itv

36= Downton Abbey (2010-2015)

36= Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

Niederschmetternde Dystopie in «The Handmaid's Tale» mit Elisabeth Moss. Bild: AP/Hulu

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

«Schitt's Creek» ist in den USA der komische Liebling der Kritik schlechthin, ausserhalb hat das Schicksal einer steinreichen Familie, die über Nacht verarmt, noch immer nicht so ganz eingeschlagen. Bild: CBC

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

Da fanden sich zwei äusserst beschädigte Seelen: Claire Danes als bipolare CIA-Agentin Carrie Mathison und Damian Lewis als kriegstraumatisierter Soldat Nicholas Brody. Bild: Showtime

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

Es war einmal ... Robin Wright und Kevin Spacey als die teuflischen Underwoods in «House of Cards». Bild: Netflix

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62= The Good Place (2016-2020)

62= Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

Eleven!!! Millie Bobby Brown ist und spielt ein verblüffendes Wunderkind in «Stranger Things». Bild: netflix

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

«Gilmore Girls». Hm. Guilty Pleasure? Bild: Warner Bros. Television

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84= Normal People (2020)

84= Narcos (2015-2017)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

Hat Anna Tylor-Joy in «Queen's Gambit» nicht Besseres verdient? Immerhin hat sie es noch in die Liste geschafft ... Bild: keystone

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)

(sme)