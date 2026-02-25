Für Stan Wawrinka bedeutet die 2. Runde am ATP-500-Turnier in Dubai Endstation. Der 40-jährige Waadtländer unterliegt dem Russen Daniil Medwedew im Achtelfinal 2:6, 3:6.
Wawrinka war gegen die Weltnummer 11 von Beginn an chancenlos. Beim 2:6 im ersten Satz, der nur gut eine halbe Stunde dauerte, musste der Romand dreimal seinen Aufschlag abgeben. Nach einem neuerlichen Service-Durchbruch Medwedews zu Beginn des zweiten Durchgangs steigerte sich Wawrinka, schaffte das Rebreak und ging sogar erstmals in Führung. Auf das erneute Break zum 3:4 fand der Schweizer jedoch keine Antwort mehr. (nih/sda)
