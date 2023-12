Zack Snyders «Rebel Moon» soll mit den ganz grossen Film-Universen mithalten können. Bild: netflix

Was ist «Rebel Moon»? Alles über Zack Snyders neues Film-Universum

Auf Netflix startet kurz vor Weihnachten ein Sci-Fi-Abenteuer, das ein komplett neues Universum im «Star Wars»-Stil verspricht. Hier erfährst du alles, was es über Zack Snyders «Rebel Moon» zu wissen gibt.

Mit «Rebel Moon» möchte Netflix «Star Wars» und Marvel Konkurrenz machen, indem es eine komplett neue Fantasy-Welt aufbaut. Der Streamingdienst hat Regisseur Zack Snyder verpflichtet, der für seine Epen («Man of Steel», «Batman v Superman») bekannt ist.

Nun entwickelt Snyder sein ganz eigenes Universum. Seit 20 Jahren feilt er an dieser Idee herum, erzählte er gegenüber IMDb. Ursprünglich wollte er, dass «Rebel Moon» in die «Star Wars»-Saga integriert wird. Doch als Disney Lucasfilm kaufte, war dies ein Ding der Unmöglichkeit und er spielte mit der Idee, ein neues Universum zu erfinden.

Hier erfährst du alles über die neue Saga:

Handlung

Laut der offiziellen Beschreibung von Netflix ist «Rebel Moon» die Geschichte einer friedlichen Kolonie am Rande der Galaxie, die von den Kräften eines diktatorischen Herrschers namens Balisarius bedroht wird. Eine junge Frau, die zuvor auf diesem Planeten gestrandet ist, wird daraufhin beauftragt, ein Team von Kriegern von benachbarten Planeten zusammenzustellen, das den Bauern im Kampf helfen soll.

Besetzung

Beim Cast setzt Zack Snyder auf viele bekannte Gesichter – inklusive Sir Anthony Hopkins, der aber «nur» eine Sprechrolle hat.

Sofia Boutella: Kora

Ed Skrein: Admiral Atticus Noble

Djimon Hounsou: General Titus

Charlie Hunnam: Kai

Fra Fee: Regent Balisarius

Michiel Huisman: Gunnar

Sir Anthony Hopkins: Jimmy

Jena Malone: Harmada

Cleopatra Coleman: Devra Bloodaxe

Sisse Marie: Astrid

Bae Doona: Nemesis

Staz Nair: Tarak

Erste Bilder

Startdatum

«Rebel Moon – Part One: A Child of Fire» (Deutsch: «Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers») startet am 22. Dezember um neun Uhr morgens auf Netflix.

Wann kommt der zweite Teil?

«Rebel Moon» wird in zwei Teile aufgeteilt, damit der Film nicht länger als zwei Stunden dauert. Der zweite Teil heisst «The Scargiver» und hat auch bereits ein Startdatum: 19. April 2024. Schon bald also. Netflix hat rund 166 Millionen US-Dollar in beide Filme investiert.

Zack Snyder war nicht nur Regisseur bei «Rebel Moon», sondern auch noch Produzent und Drehbuchautor. Bild: clay enos/ netflix

Beide Filme erhalten eine zweite Version. Diese erweiterten Fassungen haben «eine längere Laufzeit, zeigen explizite Gewalt und nicht jugendfreie Inhalte», sagte Snyder in einem Interview mit «Vanity Fair». Wann sie herauskommen, ist nicht bekannt.

Damit nicht genug. Angekündigt wurden auch Games und Comics, die im «Rebel Moon»-Universum angesiedelt sind.

GERADE ANGEKÜNDIGT! Zack Snyders «Rebel Moon» (erscheint auf Netflix) erhält einen Prequel-Comic von Titan Comics, mit einer Geschichte von Zack Snyder selbst, geschrieben von @MagsVisaggs und Grafiken von @clarkbintart. Im Handel erhältlich ab 10. Januar 2024.

Das «Rebel Moon»-Universum ist gerade grösser geworden! Super Evil Megacorp entwickelt ein Co-op-Actionspiel für vier Spieler, das nach den Ereignissen der kommenden Filme spielen wird. 2024.

Trailer

Englisch

Deutsch

Fun Facts

Im ersten Film werden sieben Planeten zu sehen sein

Der Planet, auf dem die Hauptstory stattfindet, heisst Veldt. Snyder kündigte an, dass «eine grosse Schlacht» auf diesem Planeten stattfinden wird. Weiter sind sechs andere Planeten zu sehen. Unter anderem auch Nemesis' Heimatplanet Daggus. Wie auch Veldt wurde dieser durch den dortigen Bergbau ruiniert. Toa, auch als Mutterwelt bekannt, ist ein weiterer Planet. Dort befindet sich das Hauptquartier des Imperiums. Die anderen Planeten heissen Neu Wodi, Pollux, Shasu und Vanna.

Es wurden vier Sprachen erschaffen

Gemeinsam mit Linguisten wurden vier Sprachen kreiert. Eine Sprache ist die der Mutterwelt. Mit dieser wurden auch einige Kostüme bestickt.

Wer genau hinschaut, kann auf den Kostümen der Priester eine aufgestickte Schrift erkennen. Bild: netflix

Boutella führte fast alle ihre Stunts selbst aus

Sofia Boutella konnte die Castingdirektoren nicht nur mit ihren Schauspielkünsten, sondern auch mit ihrem Tanzhintergrund überzeugen. Dadurch konnte sie praktisch all ihre Stunts und Kämpfe selbst machen. Nur für einen Stunt musste ein Stuntdouble her, da sie die Schauspielerin nicht von einer Plattform werfen wollten.

Freust du dich auf «Rebel Moon»? Schreibe es in die Kommentare!

