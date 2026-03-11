wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Oscars 2026: Das erhalten die Stars in den Goodiebags

Gutscheine für Schönheits-OPs und Eheverträge: Das ist in den Oscar-Goodiebags

Alle Oscar-nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten jedes Jahr einen Goodie-Bag, der einen Wert im sechsstelligen Bereich hat. Das ist dieses Jahr drin.
11.03.2026, 10:0011.03.2026, 10:00

Am Sonntag findet in Los Angeles die 98. Oscar-Verleihung statt. Wie jedes Jahr erhalten die für einen Oscar nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler einen Goodie-Bag mit Luxusprodukten. Dabei handelt es sich aber um einen inoffiziellen Preis. Die Academy, die die Preise verleiht, hat damit nichts zu tun. Die Geschenkkörbe werden von einer privaten Firma erstellt und den Stars ausgehändigt.

Trotzdem nehmen Unternehmen viel Geld in die Hand, damit ihre Produkte und Dienstleistungen darin platziert werden. Dieses Jahr befinden sich darin mehrere Luxusreisen nach Costa Rica, Ibiza, Lappland und Sri Lanka. Wenn sich Timothée Chalamet nach seinen Ballett-Aussagen also eine Weile nicht blicken lässt, wissen wir, wo er zu finden ist.

Snacks dürfen natürlich auch nicht fehlen, so zum Beispiel eine in Schokolade getunkte Brezel mit einem Topping aus essbaren Goldkristallen. Fancy! Auch auf diverse Cannabis- und THC-Produkte können sich die Stars freuen.

Sie können 2026 auf einen Oscar hoffen: «Sinners» führt vor «One Battle After Another»

Schönheitsbehandlungen im Wert von 25'000 Dollar

Damit die Stars für die Oscar-Nacht 2027 ready sind, befinden sich mehrere Gutscheine für Beauty-Behandlungen im Goodie Bag, das eigentlich ein Koffer ist. Zu den Schönheitseingriffen gehören:

  • Diverse Gesichtsbehandlungen
  • Luxuriöse Hautpflegeprodukte
  • Massagen
  • Fettabsaugung
  • Beratung zur Verschönerung des Lächelns
  • Zahnaufhellung
  • Gesichtsverjüngungsbehandlung im Wert von 25'000 Dollar (19'000 Franken)

Das wohl interessanteste Goodie ist aber eine Ehevereinbarung, erstellt vom prominenten Scheidungsanwalt James Sexton.

Weiter erhalten die Stars auch einen Gutschein für eine Renovierung ihres Hauses im Wert von bis zu 150'000 Dollar.

Auch ein Produkt eines Schweizer Unternehmens ist mit dabei: Die Marke Instytutum sponsert ein dreiteiliges Hautpflegeset.

(cmu)

Mehr zum Thema:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Roter-Teppich-Looks von den Oscars 2025
1 / 20
Die schönsten Roter-Teppich-Looks von den Oscars 2025
Cynthia Erivo
quelle: keystone / jae c. hong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Emotionale Dankesreden bei den Oscars
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So sehen die neuen Emojis aus
Apple bringt mit dem neusten iOS-Update auch neue Emojis heraus. Welcher ist dein Favorit?
Am Dienstag hat Apple für iOS 26.4 acht brandneue Emojis herausgebracht. Zusätzlich sind nun auch weitere Versionen von bereits bestehenden Icons verfügbar.
Zur Story