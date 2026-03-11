Gutscheine für Schönheits-OPs und Eheverträge: Das ist in den Oscar-Goodiebags

Alle Oscar-nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten jedes Jahr einen Goodie-Bag, der einen Wert im sechsstelligen Bereich hat. Das ist dieses Jahr drin.

Am Sonntag findet in Los Angeles die 98. Oscar-Verleihung statt. Wie jedes Jahr erhalten die für einen Oscar nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler einen Goodie-Bag mit Luxusprodukten. Dabei handelt es sich aber um einen inoffiziellen Preis. Die Academy, die die Preise verleiht, hat damit nichts zu tun. Die Geschenkkörbe werden von einer privaten Firma erstellt und den Stars ausgehändigt.

Trotzdem nehmen Unternehmen viel Geld in die Hand, damit ihre Produkte und Dienstleistungen darin platziert werden. Dieses Jahr befinden sich darin mehrere Luxusreisen nach Costa Rica, Ibiza, Lappland und Sri Lanka. Wenn sich Timothée Chalamet nach seinen Ballett-Aussagen also eine Weile nicht blicken lässt, wissen wir, wo er zu finden ist.

Snacks dürfen natürlich auch nicht fehlen, so zum Beispiel eine in Schokolade getunkte Brezel mit einem Topping aus essbaren Goldkristallen. Fancy! Auch auf diverse Cannabis- und THC-Produkte können sich die Stars freuen.

Schönheitsbehandlungen im Wert von 25'000 Dollar

Damit die Stars für die Oscar-Nacht 2027 ready sind, befinden sich mehrere Gutscheine für Beauty-Behandlungen im Goodie Bag, das eigentlich ein Koffer ist. Zu den Schönheitseingriffen gehören:

Diverse Gesichtsbehandlungen

Luxuriöse Hautpflegeprodukte

Massagen

Fettabsaugung

Beratung zur Verschönerung des Lächelns

Zahnaufhellung

Gesichtsverjüngungsbehandlung im Wert von 25'000 Dollar (19'000 Franken)

Das wohl interessanteste Goodie ist aber eine Ehevereinbarung, erstellt vom prominenten Scheidungsanwalt James Sexton.

Weiter erhalten die Stars auch einen Gutschein für eine Renovierung ihres Hauses im Wert von bis zu 150'000 Dollar.

Auch ein Produkt eines Schweizer Unternehmens ist mit dabei: Die Marke Instytutum sponsert ein dreiteiliges Hautpflegeset.

