Wie «Cobra Kai» zu einer der langlebigsten Netflix-Serien wurde

Hendrik Busch / watson.de

2018 erschien die erste Folge des «Karate Kid»-Prequels «Cobra Kai». Die Serie holte einige alte Figuren um Ralph Macchios Daniel LaRusso zurück und versetzte die einstigen Teenies ins Erwachsenenleben.

Kommende Woche erscheint dann auch der letzte Abschnitt der in drei Teile aufgetrennten Finalstaffel. Es ist das Ende einer der ungewöhnlichsten Serien-Reisen der vergangenen Jahre.

In einer Serien-Ära, in der man auf eine neue Staffel «Stranger Things» auch mal drei Jahre wartet, bildete «Cobra Kai» die Ausnahme. In nicht mal sieben Jahren stampfte die Sport-Serie sechs Staffeln aus dem Boden. Das Showrunner-Team Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg legte einen Sprint durch den Dojo-Kosmos hin. Ein Sprint, der fast ausgebremst worden wäre.

«Cobra Kai» schliesst eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte bei Netflix ab. Bild: netflix

Insgesamt besteht die sechste Staffel aus 15 Folgen. Die Finalen fünf «Cobra Kai»-Episoden erscheinen am 13. Februar 2025 bei Netflix. Der Streamingdienst streckte das Finale auf sieben Monate.

Wie geht es weiter? Die zehnte Folge der sechsten Staffel endete auf einem Cliffhanger. Bei einem ausser Kontrolle geratenen Massenkampf im Rahmen des Sekai-Taikai-Turniers stürzt der Teilnehmer Kwon Jae-Sung auf ein Messer. Die neue Folge dürfte sich mit den Auswirkungen des Vorfalls beschäftigen. Zudem muss Daniel LaRusso das Rätsel um seinen alten Meister Mr. Miyagi lösen, der einst im Kampf seinen Gegner getötet haben soll.

Die ungewöhnliche Netflix-Geschichte von «Cobra Kai»

«Cobra Kai» startete 2018 auf dem Streamingdienst Youtube Red, der mittlerweile eingestellt ist. Unter Youtube Red bot das Videoportal für einen eher kurzen Zeitraum exklusive und aufwendige Serienproduktionen an. «Cobra Kai» war das bekannteste Exemplar dieser Offensive. Es lief durchaus erfolgreich.

Zwei Staffeln erschienen auf Youtube Red, dann beschloss das Unternehmen, den Sektor einzustampfen. «Cobra Kai» stand ohne Streamingdienst da und kurz vor der Absetzung.

Dann sprang Netflix ein: Die ersten zwei Staffeln wechselten die Plattform und gingen durch die Decke. Die bereits abgedrehte dritte Staffel folgte kurze Zeit später. In den Jahren darauf entwickelte sich «Cobra Kai» zur beständigsten und langlebigsten gescripteten Serie bei Netflix.

Auf das «Cobra Kai»-Finale folgt ein neuer «Karate Kid»-Film

Die Serie belebte ein Franchise wieder, das lange brach gelegen hatte. In diesem Jahr folgt nun die logische Konsequenz aus dem «Cobra Kai»-Erfolg: Die «Karate Kid»-Linien vereinen sich. Schon 2010 hatte man sich an einem Reboot versucht, das Jaden Smith und vor allem Martial-Arts-Legende Jackie Chan als Mentor ins Zentrum stellte. Mit dem alten «Karate Kid»-Film wies das Projekt aber so gut wie keine Berührungspunkte auf.

Das ändert sich mit «Karate Kid: Legends» der noch dieses Jahr Jackie Chans Figur und Daniel LaRusso zusammenbringt. Am 29. Mai 2025 startet der Film in den Schweizer Kinos.

