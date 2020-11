Leben

Nestlé will Haustieren Insekten schmackhaft machen



Nestlé will Haustieren Insekten schmackhaft machen

Nestlé will Hunden und Katzen künftig ein ganz besonderes Futter in den Fressnapf legen. Im Oktober bringt der Konzern in der Schweiz Tierfutter auf den Markt, für das Insekten verarbeitet wurden, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte.

Der Nahrungsmittelriese hofft, dass die Haustiere an dem aus Huhn, Favabohnen und Soldatenfliegenlarven bestehendem Futter Geschmack finden. Wegen der begrenzten Ressourcen auf dem Planeten und dem abnehmenden Fleischkonsum der Menschen in Europa seien Herrchen und Frauchen bereit, auch für ihre Haustiere nach neuen Eiweissquellen zu greifen, so das Unternehmen.

Nestlé Purina lanciert in der Schweiz zwei neue Katzen- und Hundefutter mit pflanzlichen, tierischen und Insekten-Proteinen: damit trägt "Beyond Nature’s Protein" zu einer besseren Nutzung der Ressourcen unseres Planeten bei. #Alternativeproteins #Purina https://t.co/TtikvGw8c9 pic.twitter.com/HjofUKbIxW — Nestlé Switzerland (@NestleSuisseSA) November 5, 2020

Die Purina Beyond Nature's Protein-Linie solle ab kommendem Jahr auch in anderen Ländern in den Verkauf kommen. (saw/sda/awp/reu)

