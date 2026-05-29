Die britische Sängerin hatte einen medizinischen Notfall. Bild: keystone

Bonnie Tyler sagt nach Notoperation Konzerte ab

Anfang Mai wurde die 74-Jährige nach einer Notoperation ins Koma versetzt. Fans warten auf ein Update von Bonnie Tyler – nun schüren Konzertabsagen die Sorge.

Jennifer Doemkes / t-online

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Bonnie Tyler liegt nach einer Notoperation am Darm in einem Spital im portugiesischen Faro. Ihr Management hatte am 8. Mai bestätigt, dass die Sängerin in ein künstliches Koma versetzt worden sei. Vier Tage später hiess es auf ihrer offiziellen Homepage, sie befinde sich «weiterhin in einem ernsthaften, aber stabilen Zustand im Krankenhaus in Faro; ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird.»

Seitdem warten die Fans der 74-Jährigen auf ein Update zu ihrem Zustand – auch, weil sich der medizinische Zwischenfall kurz vor Bonnie Tylers Europatournee ereignet hatte. Am 22. Mai wollte die Sängerin auf Malta starten und bis Ende des Jahres fast 30 Konzerte spielen. Auch in Deutschland sind mehrere Auftritte geplant, darunter am 30. Mai beim Open Air Live in Wiesmoor. Dieser Termin wurde jedoch abgesagt, genauso wie eine Show am 6. Juni in Tschechien.

«Bitte gebt uns ein Lebenszeichen»

Bei den Fans der Sängerin schürt das weitere Sorge. In den sozialen Netzwerken häufen sich die Kommentare mit beunruhigten Äusserungen. «Gibt es irgendwelche News?», «Ich möchte Nachrichten über den Gesundheitszustand unserer Königin hören. Ich hoffe, es geht ihr besser» oder «Bitte gebt uns ein Lebenszeichen» ist unter anderem auf dem Account der 74-Jährigen zu lesen.

Im Tourkalender wurden bisher keine weiteren Konzerte gestrichen, für den 11. Juni ist ein Auftritt in Ungarn geplant. Auch für die fünf zwischen dem 10. und 21. Juli angesetzten Shows in Deutschland sind weiterhin Tickets erhältlich.

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, steht seit fünf Jahrzehnten auf der Bühne. Ihren Durchbruch hatte sie 1976 mit «Lost in France», kurz darauf wurde sie mit «It's a Heartache» zum Weltstar. Vor allem in den Achtzigern feierte die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» grosse Erfolge. 2013 nahm Bonnie Tyler für Grossbritannien am Eurovision Song Contest teil und kam auf Platz 19.

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