wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Frankreich

Pariser Filminstitut schliesst Kinos für einen Monat – wegen Bettwanzen

Bettwanzen in Paris
Sind klein, aber haben eine grosse Wirkung: Bettwanzen.Bild: Shutterstock

Pariser Filminstitut schliesst Kinos für einen Monat – wegen Bettwanzen

29.11.2025, 13:0829.11.2025, 13:08

Zwei Jahre nach der Aufregung um Bettwanzen in Frankreich schrecken die Parasiten in Paris erneut die Menschen auf. Wie das altehrwürdige französische Filminstitut mitteilte, schliesst es seine Kinosäle wegen Hinweisen auf Bettwanzen für einen Monat.

Um den Krabbeltierchen den Garaus zu machen, würden sämtliche Kinositze demontiert und anschliessend mehrfach einzeln mit 180 Grad heissem Trockendampf behandelt, bevor sie systematischen Kontrollen durch Spürhunde unterzogen würden. Der Teppichboden werde mit derselben Sorgfalt behandelt, so das Filminstitut.

Zuschauer melden Wanzenbisse während Horrorfilm

Zu Hinweisen auf Bettwanzen in der Cinémathèque française kam es nach einem Bericht des Senders RTL ausgerechnet nach einer Vorführung des Science-Fiction-Horrorfilms «Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt» (1979), bei der auch die an dem Kultfilm beteiligte US-Schauspielerin Sigourney Weaver vor Ort war. Mehrere Kinobesucher teilten im Netz Fotos der mutmasslichen Wanzen und berichteten, sie seien gebissen worden. «Man sah sie über die Sitze und Kleidung laufen», sagte Kinobesucher Madani Bendjellal der Zeitung «Le Parisien».

Ausgangspunkt der Aufregung um Bettwanzen im Sommer 2023 waren ebenfalls Hinweise aus einem Pariser Kino. Anschliessend meldeten Menschen verstärkt vermeintliche oder tatsächliche Wanzen auch aus Zügen und anderen Orten – oft begleitet von entsprechenden Fotos der mutmasslichen Parasiten. Frankreich warf später Russland vor, die Bettwanzen-Hysterie in Frankreich vor den Olympischen Spielen 2024 absichtlich in den sozialen Medien angefacht zu haben.

Auch in Deutschland sind die vor Jahrzehnten noch quasi verschwundenen Wanzen wieder ein Thema, unter anderem durch das viele Reisen. Die Wanzen saugen Blut und leben in bewohnten geschlossenen Räumen. Sie verstecken sich etwa in Betten, Möbelfugen oder Ritzen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Alles zum Staffelende von «Stranger Things»
Eine der grössten Netflix-Serien überhaupt endet – und das kostet der Streaming-Dienst noch einmal richtig aus. Hier erfährst du alles, was du über «Stranger Things» Staffel fünf wissen musst.
Mit einem gigantischen Finale verabschiedet sich die Kult‑Serie «Stranger Things» von der Bildfläche. In Staffel fünf kehren Stars wie Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), David Harbour (Jim Hopper) und Winona Ryder (Joyce) zurück – zusammen mit Neuzugang Linda Hamilton.
Zur Story