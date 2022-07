«Game of Thrones»: Jon-Snow-Serie könnte noch mehr Rückkehrer zeigen

Jennifer Ullrich / watson.de

Nach dem Ende von «Game of Thrones» hiess es eigentlich, es würde keine weiteren Serien mit Figuren aus dem Original geben. Umso überraschender vermeldeten dann im Juni 2022 mehrere US-Branchenmagazine, dass eine Fortsetzung mit Jon Snow geplant ist – mit Kit Harington in der Hauptrolle. Mittlerweile hat auch Autor George R.R. Martin das spektakuläre Vorhaben in seinem Blog bestätigt, gleichwohl HBO die Serie noch nicht offiziell in Auftrag gegeben hat.

Nun liegt natürlich die Vermutung nahe, dass für «Snow» (so der Arbeitstitel des Spin-offs) noch weitere Charaktere zurückkehren könnten, die das «Game of Thrones»-Finale überlebt haben. Samwell-Tarly-Darsteller John Bradley prescht im Interview mit «Digital Spy» vor und bekundet Interesse.

Sinneswandel bei «Game of Thrones»-Star

John Bradley gesteht, dass er nach dem Abschluss von «Game of Thrones» eigentlich schon mit seinem Charakter Samwell Tarly abgeschlossen hatte. Würde man ihm nun aber ein neues Skript vorlegen, sei er durchaus interessiert:

«Wir alle haben 'Game of Thrones' mit dem Gedanken verlassen, dass wir diese Figuren so lange gespielt haben und sie so lebendig waren. Wir würden gerne einmal sehen, wie es ihnen ergangen ist.»

Erneut spricht Bradley auch für seine Kollegen, als er weiter erklärt, der Cast habe sich nach dem «Game of Thrones»-Finale «irgendwie frei» gefühlt – weil die Verbindung zu den Figuren so lang und intensiv gewesen war. Es sei viel «emotionales Leben», das man als Serien-Darsteller die ganze Zeit mit sich herumtrage.

Mittlerweile jedoch sind weit über drei Jahre vergangen, seit die letzte Episode des Fantasy-Blockbusters ihre Premiere feierte. Möglicherweise hat dieser zeitliche Abstand den Stars gutgetan, und dementsprechend ist der eine oder andere doch bereit, sich noch einmal auf ein Westeros-Abenteuer einzulassen.

Auch Gwendoline Christie nicht abgeneigt

Schon Ende Juni übrigens meldete sich Brienne-Darstellerin Gwendoline Christie bei «Screen Rant» zum Thema «Game of Thrones» zu Wort. Sie werde immer «unglaublich dankbar» für ihre Rolle sein. Sie betont daneben aber auch: «Als Schauspielerin wollte ich unbedingt die Möglichkeit haben, verschiedene Dinge zu tun.» Eben diese Optionen hat sie in den letzten Jahren ausgeschöpft: Unter anderem ergatterte sie einen Part in der Tim-Burton-Serie «Wednesday».

Genau wie ihr Kollege John Bradley schliesst sie daher eine «Game of Thrones»-Rückkehr zumindest nicht aus: «Ich würde gerne noch einmal auf Brienne zurückkommen, aber wir werden sehen.»

Tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass HBO sich bemühen wird, neben Kit Harington weitere etablierte «Game of Thrones»-Stars für «Snow» zurückzuholen – würde sich Jon in der neuen Serie ausschliesslich mit neuen Figuren umgeben, wäre das vielleicht sogar ein bisschen seltsam für die Fans.