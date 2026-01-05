So sieht 2026 aus – laut einem 100-jährigen Sci-Fi-Klassiker

meist klar-8°
History

So sieht 2026 aus – laut dem 100-jährigen Sci-Fi-Klassiker «Metropolis»

KI-Roboter, überreiche Eliten, soziale Ungleichheit – der Sci-Fi-Klassiker «Metropolis» zeichnet das Jahr 2026 als dystopische Zukunftsvision, die uns zuweilen realistisch erscheint.
05.01.2026, 19:5505.01.2026, 19:55
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Das Jahr 2026 taucht in einer Reihe von Filmen als Kulisse für eine mehr oder weniger ferne Zukunft auf. Da wäre etwa «Dawn of the Planet of the Apes» (2014), der mit Abstand abstrakteste und düsterste Film der Reboot-Serie. Des Weiteren wäre da auch noch etwas Marvel-Zeugs, das laut diverser Wikis im Jahr 2026 stattfinden soll. Und in der Videogame-Verfilmung «Doom» (2005) ist 2026 das Jahr, in dem die Menschheit ein Portal zu einer alten Zivilisation auf dem Mars entdeckt. Doch die mit Abstand prominenteste Darstellung des Jahres 2026 im Kino stammt aus einem Film, der bald sein hundertjähriges Jubiläum feiert: der Stummfilmklassiker «Metropolis» aus dem Jahr 1927.

HORST VON HARBOU. Scene from the film Metropolis by Fritz Lang. Credit: Album / Fine Art Images
Bild: www.album-online.com
METROPOLIS, 1927, directed by FRITZ LANG. Copyright U.F.A. Credit: U.F.A / Album
Bild: www.album-online.com

Unter der Regie von Fritz Lang, 1927 in Deutschland während der Weimarer Republik gedreht, spielt «Metropolis» in einer Megastadt einer dystopischen Zukunft. Darin herrschen die überreichen Wirtschaftsbosse in glitzernden Wolkenkratzern, während Arbeiter an den Maschinen schuften, die alles am Laufen halten.

METROPOLIS, Alfred Abel left, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC036
Bild: imago images
METROPOLIS, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC027
Bild: imago images
METROPOLIS, 1927 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMETR EC027
Bild: imago images
METROPOLIS, Theodor Loos, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC025
Bild: imago images

Der reiche Oberflächenbewohner Freder, Nachkomme des Herrschers über Metropolis, erfährt von diesen massiven sozialen Unterschieden, als er sich in Maria verliebt, eine Untergrundaktivistin, die die Vereinigung der beiden Hälften von Metropolis predigt.

METROPOLIS, Gustav Frohlich, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC004
Bild: imago images
METROPOLIS, Brigitte Helm, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC006
Bild: imago images
METROPOLIS, Brigitte Helm, 1927 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMETR EC025
Bild: imago images
METROPOLIS, Rudolf Klein-Rogge, Brigitte Helm, 1927 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMETR EC007
Bild: imago images

Derweil hat der radikale Wissenschaftler C.A. Rotwang ganz andere Pläne. Er erschafft den Maschinenmensch – einen Maria nachempfundenen Roboter – in der Absicht, ganz Metropolis in Flammen aufgehen zu lassen.

METROPOLIS, Brigitte Helm, 1927 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMETR EC008
Bild: imago images
BRIGITTE HELM in METROPOLIS, 1927, directed by FRITZ LANG. Copyright U.F.A. Credit: U.F.A / Album
Bild: www.album-online.com
HORST VON HARBOU. Scene from the film Metropolis by Fritz Lang. Credit: Album / Fine Art Images
Bild: www.album-online.com
METROPOLIS, Rudolf Klein-Rogge, 1927 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMETR EC010
Bild: imago images

«Metropolis» ist weithin anerkannt als der erste Film, der sich mit dem Thema KI und den damit einhergehenden Implikationen intelligenter Androiden befasst – erneut eine künstlerische Vorausahnung unserer sehr realen Welt im Jahr 2026. Doch in «Metropolis» ist ein Roboter, der Menschen imitieren soll, kein Werkzeug der herrschenden CEO-Schicht, sondern eins, das deren Zerstörung anstrebt. Somit ist Langs Maschinenmensch ein subversives Element einer fiktiven Zukunft – einer Zukunft, aber, die uns heute in vielen Belangen beunruhigend vertraut vorkommt.

Bild
bild: imago images
METROPOLIS, from left: Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge, robot, 1927 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx M8DMETR EC012
Bild: imago images

«Metropolis» stellt sich ein 2026 vor, in der die Technologie der Eliten von harter körperlicher Arbeit der Büezerschaft abhängt. Heute widerspiegelt sich das stark in der logischen Verbindung zwischen der Verachtung der Rechten für «ungelernte Arbeitskräfte» und der Begeisterung der Wirtschaft für die KI-Blase.

METROPOLIS, 1927, soldiers in the City of the Future Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMETR EC005
Bild: imago images
Metropolis Year: 1927 - Germany Gustav Frohlich Director: Fritz Lang Photographer: Horst von Harbou. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It ...
Bild: imago images

Das kniffligere, schwieriger vorstellbare Kunststück ist das Ende des Films, in dem die Kluft zwischen den Habenden und den Habenichtsen letztendlich mit Liebe überbrückt wird und weniger mit konkreten politischen Massnahmen.

HORST VON HARBOU. Scene from the film Metropolis by Fritz Lang. Credit: Album / Fine Art Images
Bild: www.album-online.com
METROPOLIS, Brigitte Helm, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC022
Bild: imago images

Der Film plädiert für Koexistenz. Und er scheint optimistisch zu sein, dass eine solche in einer fernen Zukunft im Jahr 2026 möglich sein könnte. Heute, angesichts der Reaktion unserer Milliardärsklasse auf jeden noch so zaghaften Vorschlag, sich den Bedürfnissen der weniger Glücklichen anzunähern, erscheint die Vorstellung fantastisch, dass gemeinschaftliche, koexistente Philosophien sie besänftigen könnten.

METROPOLIS, Brigitte Helm front, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC026
Bild: imago images

Langs Menschmaschine, die Arbeitshöhlen, die glitzernden Wolkenkratzer – all das kennen wir. Zumindest metaphorisch. Die Wahrscheinlichkeit einer Neugewichtung der wirtschaftlichen Unterschiede scheint für unser reales 2026 indes als Fiktion.

Bonus: Bilder vom Set von Metropolis

Brigitte Helm on the set of Metropolis (1927) https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(1927_film)#/media/File:Brigitte_Helm_on_the_set_of_Metropolis.png
Bild: wikicommons
Miniature sets being built for METROPOLIS, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC010
Bild: www.imago-images.de
HORST VON HARBOU. On the movie set of Metropolis by Fritz Lang. Credit: Album / Fine Art Images
Bild: www.album-online.com

Bonus #2: die unglaubliche Art-Deco-Plakatkunst von «Metropolis»

Heinz Schulz-Neudamm Poster for Metropolis 1926 https://www.moma.org/collection/works/88251
Bild: moma.org
Werner Graul Poster for Metropolis c. 1926 https://www.moma.org/collection/works/6813
Bild: moma.org
METROPOLIS, woman standing at center: Brigitte Helm, poster art, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectio ...
Bild: www.imago-images.de
METROPOLIS, British poster art for 2010 restoration and re-release, 1927 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollec ...
Bild: www.imago-images.de
METROPOLIS, Brigitte Helm, 1927 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx M8DMETR EC004
Bild: www.imago-images.de
Poster of METROPOLIS, 1927, directed by FRITZ LANG. Copyright U.F.A. Credit: U.F.A / Album
Bild: www.album-online.com
Cinema affiche La splendide conception de Fritz LANG 1890-1976 . Projet d affiche de 1928 par G. SERRE pour le film METROPOLIS. Credit : Collection KHARBINE-TAPABOR. *** Cinema displays The splendid d ...
Bild: www.imago-images.de
Poster of METROPOLIS, 1927, directed by FRITZ LANG. Copyright U.F.A. Credit: U.F.A / Album
Bild: www.album-online.com
METROPOLIS, Brigitte Helm, 1927. Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MCDMETR EC052
Bild: www.imago-images.de
HEINZ SCHULZ-NEUDAMM. Movie poster &quot;Metropolis&quot; by Fritz Lang. Credit: Album / Fine Art Images
Bild: www.album-online.com
E. McKnight Kauffer Poster design for the film Metropolis by Fritz Lang 1926 https://www.moma.org/collection/works/4965
Bild: moma.org
Das könnte dich auch noch interessieren:
