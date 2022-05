GoT-Fans aufgepasst – der Trailer für «House of the Dragon» ist da

Schau dir den neuen Trailer für das GoT-Spin-off «House of the Dragon» an!

Trailer für das «Game of Thrones» Spin-off «House of the Dragon» veröffentlicht

«House of the Dragon» is coming.

HBO veröffentlichte den ersten Teaser-Trailer für das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon».

Basierend auf George R.R. Martins Roman «Fire & Blood» erzählt die zehnteilige Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor den Ereignissen in «Game of Thrones».

Genauer gesagt, geht es um den Bürgerkrieg «Tanz der Drachen» (im Original: «Dance of the Dragons»), der zwischen zwei rivalisierenden Fraktionen des Hauses Targaryen ausgetragen wird.

Hier kommen die ersten Bilder:

1 / 14 Erste Bilder der Serie «House of the Dragon» quelle: hbo

In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans.

George R.R. Martin fungiert als Co-Creator und ausführender Produzent.

Ab dem 21. August ist die Serie auf Sky Show verfügbar.

Teaser-Trailer schauen:

