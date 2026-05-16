Bild: Tetiana Bukhinska/Gärtner Graf

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Früchte auf dem Balkon – alles, was du darüber wissen musst

Auf deinem Balkon und deiner Terrasse kannst du eine breite Palette von schmackhaften Früchten kultivieren. Mit ihren Blüten sind die kleinen Sträucher, Bäume oder Kletterpflanzen im Frühjahr dekorativ und im Sommer lassen sich die Früchte leicht ernten.

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1. Säulenobst

Pflanzen:

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Säulenobst eignet sich dank des schmalen, eher schwachen Wuchses ideal für Balkon und Terrasse. Gib dem kleinen Obstbaum ein möglichst grosses Gefäss: 30 l Volumen sind das Minimum. Und achte beim Pflanzen darauf, dass die Veredelungsstelle etwa zehn cm über der Erde herausschaut.

Schneiden:

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Mitte bis Ende Juni kürzt du alle längeren Triebe deines Säulenobstes auf 20–40 cm ein, damit dein Obstbaum neues Fruchtholz für das nächste Jahr bildet. Überzählige Zweige schneidest du direkt am Mitteltrieb ab, damit nicht wieder unerwünschte Seitentriebe wachsen.

2. Himbeeren

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Kompakt und buschig wachsende Himbeersorten eignen sich gut für die Topfkultur. Sie benötigen keine Stütze und kommen mit einem Kübel von mindestens 25 l Volumen zurecht. Stelle die Himbeerpflanzen an einen halbschattigen bis vollsonnigen, windgeschützten und warmen Platz.

3. Johannisbeeren

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Johannisbeeren zeichnen sich durch wertvolle Inhaltsstoffe aus. Im Topf lassen sie sich leicht und im vitaminreichsten Zustand ernten. Die Sträucher sind Flachwurzler und benötigen ein Gefäss mit mindestens 30 cm Durchmesser. Überdecke den alten Wurzelballen beim Pflanzen mit mindestens 5–10 cm neuer Erde.

4. Heidelbeeren

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Heidelbeeren werden dich als gesunde Naschfrucht im Topf begeistern. Bei direkter Sonneneinstrahlung schmecken die Früchte süsser und reifen schneller. Am besten stellst du den Heidelbeerstrauch an die Hauswand, wo er auch vor Wind geschützt ist. Wähle ein Gefäss mit einem Inhalt von ca. 20 l und verwende unbedingt Moorbeeterde und sauer wirkende Langzeitdünger.

5. Mini-Kiwi

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Kleine Kiwis (Actinidia arguta) bieten auf deinem Balkon Sichtschutz und liefern leckere Früchte. Wähle eine selbstfruchtende Sorte, damit du keinen zweiten Topf für eine männliche Befruchtersorte benötigst. Das Gefäss sollte mindestens einen Inhalt von 50 l haben. Zudem benötigen Mini-Kiwis ein Klettergerüst von ca. 2 m Höhe.

6. Erdbeeren

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Hänge- oder Monatserdbeeren kannst du während der gesamten Gartensaison ernten. Die köstlichen Früchte benötigen lediglich einen Balkonkasten an einem sonnigen Standort. Oder setze sie als Unterpflanzung von Obstgehölzen in ein grosses Gefäss. Beachte die richtige Pflanztiefe und den Pflanzabstand von 30 cm.

Achtung!

Im Winter stellst du deine Kübel an einen vor Sonne geschützten Standort, vorzugsweise an eine überdachte Hauswand. Das verhindert grosse Temperaturschwankungen und ein zu frühes Austreiben deiner Pflanzen. Wickle die Töpfe vor dem ersten Frost mit Luftpolsterfolie, Jute oder etwas Ähnlichem ein, damit die Wurzeln besser vor Kälte geschützt sind. An frostfreien Tagen solltest du regelmässig kontrollieren, ob die Erde noch genügend feucht ist und bei Bedarf giessen.

Praxistipp

Bei der Gefässwahl gilt: je grösser, desto besser. Bei zu geringem Volumen trocknet die Pflanze schneller aus und fällt wegen der geringen Bodenhaftung leichter um. Je grösser und höher die Pflanze ist, desto grösser sollte also auch der Kübel sein. Eine Faustregel besagt, dass je 50 cm Pflanzenhöhe das Topfvolumen mindestens zehn Liter betragen sollte.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

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