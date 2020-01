Leben

Geek News

«Cats» ist ein Millionenflop und Ex-Batman Christian Bale bei Thor 4



Bild: shutterstock/watson

Geek News

«Cats» ist ein Megaflop ++ Christian Bale in «Thor 4»? ++ «The Batman»-Setfotos ++

Viel zu erfahren ihr noch habt. Darum gibt's hier die spannendsten Kurznews rund um die Themen Filme, Serien und Games.

«Cats» wird zum Millionenflop

Ja, «Cats» ist schlecht, da sind sich die weltweite Presse und unsere Redaktorin Simone Meier einig. Allerdings hätte das nicht zwangsläufig heissen müssen, dass er deswegen floppt. Doch wie sich nun zeigt, findet auch das Publikum keinen Gefallen an den CGI-Katzen-Mensch-Hybriden.

Umfrage Hast du «Cats» schon gesehen? Nein – und ich werd' das auch nie tun.

Nein, aber ich hab' es noch vor.

Ja.

Abstimmen 2 Nein – und ich werd' das auch nie tun. 0%

Nein, aber ich hab' es noch vor. 0%

Ja. 0%

Aktuell steht der Film bei weltweiten Einnahmen von 54 Millionen Dollar. Um aber nur schon die Produktionskosten wieder einzuspielen, hätte «Cats» mindestens 190 Millionen einbringen müssen. Nach ersten Schätzungen von Analysten wird «Cats» an den Kinokassen mindestens 71 Millionen Dollar Verlust machen.

Selbst ausländischer Film ist erfolgreicher

Wie wenig der Film die Leute interessiert, zeigen die Zahlen des Eröffnungswochenendes (Freitag bis Sonntag) in den USA. Obwohl Cats in 3380 Kinos gestartet ist, konnte der Film nur 6'619'870 Dollar einspielen. Das wären dann also gerade einmal 653 Dollar, die jedes Kino pro Tag mit «Cats» eingenommen hat.

Bild: AP

Zum Vergleich: Der südkoreanische Film «Parasite» ist in den USA gerade einmal in drei Kinos angelaufen und hat am Eröffnungswochenende trotzdem fast 400'000 Dollar eingenommen. Weltweit steht «Parasite» übrigens bei knapp 130 Millionen Dollar.

Du und ich, wie wär's? Geek News Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Geek News

Christian Bale im Gespräch für «Thor 4»

Wie das Branchenblatt Collider berichtet, soll Ex-Batman Christian Bale mit Disney über eine Rolle in «Thor: Love and Thunder» verhandeln. Für Bale wäre es die zweite Rolle in einer Comic-Verfilmung und die erste im Marvel-Universum.

Bild: AP

Bale hatte es in den letzten Jahren eigentlich vorgezogen, nicht mehr in Big-Budget-Filmen mitzuspielen. Er lehnte entsprechende Rollenangebote immer wieder ab, weil er angeblich nicht an ein Franchise gebunden sein wollte.

Dass er seine Meinung nun anscheinend ändert, könnte an Regisseur Taika Waititi liegen. Dieser gilt als grosses Regie-Talent und hat mit Produktionen wie «5 Zimmer Küche Sarg», «Wo die wilden Menschen jagen» oder zuletzt «Jojo Rabbit» überzeugt. Waititi hat bereits 2017 bei «Thor 3» Regie geführt und der Filmreihe einen erfrischenden, humoristischen Anstrich verpasst.

Bild: AP

Erste Setfotos von «The Batman»-Dreh in London

Neues Jahr, neuer «Batman», könnte man sagen. Wie am Montag durch Setfotos überraschend bekannt wurde, sind die Dreharbeiten zum neuen «Batman»-Film bereits gestartet. Auf einem der Fotos ist unter anderem ein Mann mit weissen Haaren zu sehen, bei dem es sich um den Pinguin handeln könnte.

More #TheBatman🦇 set phots have been taken.



One of the photos appears to show a white haired man holding an umbrella



Penguin maybe? pic.twitter.com/rQgRZePvDo — BATSOURCE 🦇 (@Moonwarp) January 6, 2020

Bisher war Colin Farrell als Kandidat für die Rolle des Bösewichts gehandelt worden. Inzwischen hat Regisseur Matt Reeves dies auch bestätigt.

Auch die weitere Besetzungsliste kann sich sehen lassen:

Wer im Februar im englischen Cardington ist, sollte übrigens die Augen offen halten. Dort sollen angeblich weitere Dreharbeiten für den Film stattfinden. Für eine Massenszene sucht das Studio aktuell sogar noch 500 Statisten.

Auch wenn die Dreharbeiten bereits gestartet sind, müssen wir uns noch bis 2021 gedulden. Aktuell ist «The Batman» für den 25. Juni 2021 angekündigt.

Umfrage Freust du dich auf «The Batman»? Ja!

Nein.

Ihr habt vergessen, die Option «Ist mir egal» hinzuzufügen.

Abstimmen 2 Ja! 0%

Nein. 0%

Ihr habt vergessen, die Option «Ist mir egal» hinzuzufügen. 0%

Neue Filmtrailer

«The Grudge» Red Band Trailer Video: YouTube/KinoCheck

Neue Serientrailer

Neue Game-Trailer

«Black Desert ‹Altar of Blood›» Video: YouTube/GameNewsOfficial

«Animal Crossing: New Horizons» –Deserted Island Getaway Package Video: YouTube/Nintendo

«One Piece: Pirate Warriors 4» Video: YouTube/GameTrailers

Abonniere unseren Newsletter