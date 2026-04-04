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Comback der Spice Girls: Mel B dementiert

Mel B macht Hoffnung auf ein Comeback der Spice Girls zunichte

04.04.2026, 10:4504.04.2026, 10:45

Take That tun es ab Mai, die Backstreet Boys im Sommer, und Oasis waren im vergangenen Jahr unterwegs. Auf eine Comeback-Tour der Spice Girls, der nächsten weltbekannten Popband der 1990er-Jahre, können die Fans aber lange warten. Das werde nicht passieren, sagte Melanie B (50), eine der fünf Sängerinnen, dem «Hello!»-Magazin. Und wenn doch, «wäre es für mich eine grosse Überraschung». In diesem Juni jährt sich das Erscheinen der ersten Single der Spice Girls, «Wannabe», zum 30. Mal.

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Mel B war Teil der britischen Popband Spice Girls.Bild: www.imago-images.de

Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert und Millionen verdient. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne «Posh Spice» Beckham.

«Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat, war ich ganz in meinem Element», sagte Mel B. «Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle dazu drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen.» Damit habe sie an ihrem runden Geburtstag im vergangenen Jahr abgeschlossen. (sda/dpa)

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20 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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BregySchorsch
04.04.2026 11:23registriert Mai 2020
„Hoffnung“? Wer hofft denn auf so etwas?
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Cantillon
04.04.2026 11:48registriert Oktober 2025
Niemand will ein Comeback der Spice Girls.. 😂
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