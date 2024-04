Victoria Beckham feiert 50. Geburtstag inklusive Spice Girls-Reunion

Gerüchten zufolge soll etwas im Busch sein. Ein neues Album? Eine neue Tour? Melanie Brown soll in einem Interview gesagt haben, dass die Spice Girls an etwas «sehr Gutem» arbeiten. Wir sind gespannt.

In diesem Jahr feiern die Spice Girls ihr 30-jähriges Bestehen. Sie gründeten sich 1994 und trennten sich offiziell sechs Jahre später im Jahr 2000. Im Laufe der Jahre haben sie mehrmals wieder zusammengefunden - zuletzt im Rahmen ihrer Spice-World-Tournee 2019, bei der Victoria Beckham allerdings nicht anwesend war. Das letzte Mal, dass alle fünf Mitglieder gemeinsam öffentlich auftraten, war 2012 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London.

Die Party fand am Samstag im Oswald's, einem privaten Club in London, statt. Geladen waren nebst Familie und Freunden von Beckham auch bekannte Namen wie Tom Cruise, Salma Hayek, Eva Longoria und Gordon Ramsay. Für die Sause sollen die Beckhams rund 300'000 Franken ausgegeben haben. Victoria schrieb auf den sozialen Medien überglücklich von der «besten Nacht aller Zeiten» und auch die Gäste posteten viele Stories und Bilder von der Feier für Victoria Beckham aka «Posh Spice.»

Die Spice Girls haben sich für einen seltenen Auftritt mit allen fünf Mitgliedern wiedergefunden – an der Feier zu Victoria Beckhams 50. Geburtstag am vergangenen Wochenende. Die Spice-Girls-Kolleginnen Geri Halliwell-Horner, Melanie Brown, Melanie Chisholm und Emma Bunton waren ebenfalls zu der Party eingeladen, wo sie gemeinsam mit dem Geburtstagskind zu ihrem klassischen Hit «Stop» aus dem Jahr 1997 tanzten.

