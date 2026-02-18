Wolkenfelder, kaum Regen
Spice Girls: Netflix legt Projekt zur Bands erstmal auf Eis

Die Spice Girls zählen zu den erfolgreichsten Girlbands der Welt.
Die Spice Girls zählen zu den erfolgreichsten Girlbands der Welt.bild: Vinnie Zuffante/Getty Images

Spice Girls: Netflix legt Projekt zu einer der grössten Bands aller Zeiten erstmal auf Eis

Während immer wieder über ein Comeback mit allen Spice Girls spekuliert wird, soll ein Netflix-Projekt über die berühmte Band derzeit nicht weiterverfolgt werden.
18.02.2026, 21:1818.02.2026, 21:18
Imke Gerriets / watson.de

Während aktuell vor allem Victoria Beckham aufgrund ihres zerrütteten Verhältnisses zu Sohn Brooklyn im Fokus steht, gibt es abseits davon auch Aufregung um die Spice Girls. Die Band feierte mit Victoria Beckham in den 1990er Jahren ihren grossen Durchbruch.

Songs wie «Wannabe», «Say You'll Be There» oder «Headlines (Friendship Never Ends)» wurden Welthits. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums – die Band veröffentlichte 1996 ihren ersten Song – sollte es eigentlich ein besonderes Netflix-Projekt geben.

«Will mich nicht versöhnen»: Darum hat Brooklyn Beckham keinen Kontakt zu seiner Familie

Spice Girls: Beziehungen sollen von Spannungen überschattet werden

Die Sun berichtet jetzt von den gescheiterten Plänen, die Netflix zum 30. Jubiläum der Spice Girls verfolgt haben soll. Aufgrund von Spannungen innerhalb der Gruppe seien diese nämlich auf Eis gelegt worden, heisst es.

Demnach wäre das Netflix-Projekt durch Schwierigkeiten bei der Zusammenführung der fünf Bandmitglieder beeinträchtigt worden. Insider geben an, dass Geri Horner aufgrund von Spannungen zwischen ihr und Mel B zögern würde.

Mel B habe bereits bei Emma Buntons 50. Geburtstagsfeier im vergangenen Monat gefehlt, heisst es in dem Bericht. Geri, Mel C und Victoria Beckham seien im Gegensatz dazu alle anwesend gewesen.

«The Crown»-Produzentin soll Projekt entwickelt haben

Eine Quelle berichtet mit Blick auf die Vorkommnisse: «Ihre Fans werden am Boden zerstört sein. Das Drama ist schon seit Jahren in Planung, aber die Produzenten wollten eng mit der Band zusammenarbeiten. Bisher war der Streamingdienst einfach noch nicht bereit, es in Auftrag zu geben.»

Und weiter: «Das heisst nicht, dass es nicht irgendwann in der Zukunft passieren wird, aber ein wichtiger Antrieb für die Produktion der Show war, dass sie zur Feier des Jubiläums ausgestrahlt wurde.» Auch wird betont: «Nun sind alle Hoffnungen darauf zunichtegemacht worden.»

Die «Sun» will wissen, dass Suzanne Mackie, Produzentin von «The Crown», das Projekt entwickelt habe. Das Drehbuch soll von Jack Rooke («Big Boys») geschrieben worden sein.

Im Übrigen wird angegeben, dass eine Dokumentation über die Band ebenfalls in Zusammenarbeit mit Netflix entstehen sollte. Eine Bestätigung gibt es hierfür allerdings noch nicht.

Sowohl die Spice Girls als auch Netflix wurden von der «Sun» um eine Stellungnahme zu den Ereignissen gebeten. Bisher gibt es aber keine Rückmeldung dazu.

