Ein Mix von Flintstones und «Star Wars» – kultige Wüsten-Villa zu verkaufen Bild: Coldwell Banker / Zillow 16.03.2023, 12:43 11.08.2026, 13:34
Immo Bizarre
Willkommen im
High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, heute ein angesagter Hipster-Hub mit Vintage-Kleiderläden und Yoga-Studios (... und weiterhin Rednecks und Hippies). Bild: Coldwell Banker / Zillow
Knapp zwei Stunden von Downtown Los Angeles entfernt, bietet Joshua Tree heute wie damals vor allem eines: einen Rückzugsort, weg vom Trubel der Stadt. Und Platz hat’s auch, dort in der Wüste. Viel Platz. Platz, um mitunter exzentrische architektonische Ideen umzusetzen. Und exakt so was ist aktuell auf dem Markt.
– ein Anwesen, das architektonisch irgendwo zwischen Fred Flintstones Haus in Bedrock und den Siedlungen des «Star Wars»-Planeten Tatooine sitzt. Bonita Domes Bild: Coldwell Banker / Zillow
Und deins für 2,1 Millionen Dollar. (
In Zürich bekommst du für solches Geld eine 65-m.) 2-Wohnung an der Witikonerstrasse Bild: Coldwell Banker / Zillow
Das Gebäude basiert auf einem Entwurf des verstorbenen Architekten
Nader Khalili, Pionier der sogenannten -Bauweise, der die historische indigene Bauweise mit moderner Technik kombiniert. SuperAdobe
Der Innenraum besteht aus mehreren kreisförmigen Kuppeln, deren grösste aus zwei Schlafzimmern, einem Wohnbereich, einer Küche und zwei Badezimmern besteht.
Bild: Coldwell Banker / Zillow
Aber die Anlage umfasst auch ein Wohnstudio, zwei weitere Schlafzimmer und eine
communal bath dome, eine ‹Gemeinschaftsbadkuppel›. Die Wohnfläche (ohne Küche und Bäder) beträgt rund 130 m 2. Bild: Coldwell Banker / Zillow
Im Aussenbereich befinden sich ein Swimmingpool, eine
outdoor kitchen und etwas, das als «Meditationstempel» bezeichnet wird. Bild: Coldwell Banker / Zillow
Die Gesamtfläche der Landparzelle beträgt 8000 m
2.
Wer in den Bonita Domes erst mal probewohnen möchte, kann sie
über Airbnb zu einem Preis von 488 Dollar pro Nacht mieten. Hier könnt ihr euch mal umsehen
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Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.
Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, ...
quelle: coldwell banker / zillow / coldwell banker / zillow
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