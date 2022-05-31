sonnig32°
DE | FR
burger
Leben
Immo Bizarre

Unglaubliche Architektur-Zeitkapsel von 1971 in Florida zu verkaufen

design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow
Immo Bizarre

Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1971 steht zum Verkauf und wir würden sowas von

31.05.2022, 21:1711.08.2026, 13:38
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Willkommen in Sarasota, Florida, ... wo anno 1971 ein Elektriker namens Frank Williams sich ein Häuschen baute, das, naja, etwas anders war.

Von oben sieht's nämlich so aus:

design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow

Runde Sache – schon mal spannend. Grossartig ist aber die Tatsache, dass es sich um eine wahre Ikone von Mid-century architecture und Design handelt – innen wie aussen.

Guckt mal!

design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow

Vor dem komplett renovierten Haus befinden sich ein überdachter Carport und eine Sichtschutzmauer aus Malteserblock.

design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow
design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow
design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow

Innen hat es auf 120 Quadratmeter Wohnfläche eine offene Wohnküche/Stube, eine Schlafzimmer-Suite, ein Gästezimmer und ein Bad.

design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow
design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow
design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow

Stilgerecht ist das Haus mit Ära-gerechtem Mobiliar eingerichtet. Letzteres ist nicht im Kaufpreis inbegriffen, kann aber dazugekauft werden.

design ikone architektur mid-century retro immobilien villa wohnen https://www.zillow.com/homedetails/3201-Peachtree-St-Sarasota-FL-34231/47501339_zpid/?utm_source=zillowgonewild&amp;utm_medium=zillow ...
Bild: zillow

Womit wir beim Preis wären: Das Anwesen hat vor Kurzem einen Preisabschlag von 100'000 Dollar bekommen und steht nun für 799'000 Dollar (770'000 Franken) zum Verkauf ... was eigentlich gar nicht allzu überrissen erscheint (in der Stadt Zürich gäbe es gerade mal eine 40-Quadratmeter-1.5-Zimmer-Wohnung dafür).

In einem derartigen Designobjekt wohnen ist gewiss nicht jedermanns Sache. Aber man ist schliesslich auch nicht jedermann. Wir wären dabei. So was von.

Aber erst mal Lotto spielen, wohl.

Architektur, Immobilien und so – träumen darf man ja
Spät-brutalistisch-futuristischer «Bierpinsel» zu verkaufen! Irgendwer?
10
Spät-brutalistisch-futuristischer «Bierpinsel» zu verkaufen! Irgendwer?
von Oliver Baroni
Einmal Burgherrin sein? Kannst du! Hier gibt's Schlösser und Burgen zu kaufen
9
Einmal Burgherrin sein? Kannst du! Hier gibt's Schlösser und Burgen zu kaufen
von Oliver Baroni
Reif für die Insel? Diese 8 stehen zum Verkauf für ... ach, träumen darf man noch, oder?
25
Reif für die Insel? Diese 8 stehen zum Verkauf für ... ach, träumen darf man noch, oder?
von Oliver Baroni
Schaut mal, was man in Wales für eine halbe Million bekommt!
56
Schaut mal, was man in Wales für eine halbe Million bekommt!
von Oliver Baroni
Ein Mix von Flintstones und «Star Wars» – kultige Wüsten-Villa zu verkaufen
20
Ein Mix von Flintstones und «Star Wars» – kultige Wüsten-Villa zu verkaufen
von Oliver Baroni
Was für eine Villa kriegt man eigentlich für eine Million? In der Schweiz – und Europa
Was für eine Villa kriegt man eigentlich für eine Million? In der Schweiz – und Europa
von Patrick Toggweiler
Dystopisches Disney-Schloss für 60 Millionen, irgendwer?
67
Dystopisches Disney-Schloss für 60 Millionen, irgendwer?
von Oliver Baroni
Nicht 1, nein, 2 Barbapapa-Häuser stehen derzeit zum Verkauf! Wer ist dabei?
20
Nicht 1, nein, 2 Barbapapa-Häuser stehen derzeit zum Verkauf! Wer ist dabei?
von Oliver Baroni
Häsch mer husch zwei Millionen? Muss diesen Harry-Potter-Turm hier kaufen!
3
Häsch mer husch zwei Millionen? Muss diesen Harry-Potter-Turm hier kaufen!
von Oliver Baroni
Elvis' Villa in Palm Springs steht zum Verkauf – für gar nicht mal so viel, imfall
23
Elvis' Villa in Palm Springs steht zum Verkauf – für gar nicht mal so viel, imfall
von Oliver Baroni
Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1971 steht zum Verkauf und wir würden sowas von
24
Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1971 steht zum Verkauf und wir würden sowas von
von Oliver Baroni
Warum dieses 10-Millionen-Château ein Schnäppchen ist
19
Warum dieses 10-Millionen-Château ein Schnäppchen ist
von Oliver Baroni
Diese Superschurken-Höhle in der Wüste Kaliforniens könnte dir gehören – für 3 Millionen
1
Diese Superschurken-Höhle in der Wüste Kaliforniens könnte dir gehören – für 3 Millionen
von Oliver Baroni
Träumen darf man ja: 5 Villen am Lago di Como, die zum Verkauf stehen
44
Träumen darf man ja: 5 Villen am Lago di Como, die zum Verkauf stehen
Bahamas, Japan, Island usw. – was für Villen kriegt man für eine Million? (Teil II)
7
Bahamas, Japan, Island usw. – was für Villen kriegt man für eine Million? (Teil II)
Schnäppchen! Diese Promi-Villa in Palm Springs kostet nur noch die Hälfte – also 25 Millionen
1
Schnäppchen! Diese Promi-Villa in Palm Springs kostet nur noch die Hälfte – also 25 Millionen
Du willst ein Haus, hast aber kein Geld? Diese Häuser gibts für 10'000 (!!!) Franken
12
Du willst ein Haus, hast aber kein Geld? Diese Häuser gibts für 10'000 (!!!) Franken
von Patrick Toggweiler
Die teuersten (und zum Teil geschmacklosesten) Immobilien der Welt, die zum Verkauf stehen
7
Die teuersten (und zum Teil geschmacklosesten) Immobilien der Welt, die zum Verkauf stehen
von Patrick Toggweiler
Hinter dieser unscheinbaren Fassade verbirgt sich ein richtiges Schloss
7
Hinter dieser unscheinbaren Fassade verbirgt sich ein richtiges Schloss
Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1969 steht zum Verkauf und wir würden soooo gerne dort wohnen
5
Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1969 steht zum Verkauf und wir würden soooo gerne dort wohnen
Tennis auf Hochhäusern, im Amphitheater oder auf einem fliegenden Teppich? Hat es alles schon gegeben
Tennis auf Hochhäusern, im Amphitheater oder auf einem fliegenden Teppich? Hat es alles schon gegeben
von Quentin Aeberli
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Elvis-Villa in Palm Springs zu verkaufen! Wer macht mit?
1 / 33
Elvis-Villa in Palm Springs zu verkaufen! Wer macht mit?
1350 Ladera Circle, Palm Springs – Elvis' Flitterwochen-Haus – ist eine Architektur-Ikone. Sie steht aktuell zum Verkauf für 2,2 Millionen Franken. Eigentlich gar nicht so viel, oder?
quelle: realtor.com / realtor.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Architekturbüro visualisiert erste Stadt auf dem Mars – und nennt Preis für Übersiedelung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
24 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
cabro
31.05.2022 23:08registriert Januar 2014
Sieht toll aus - aber holy shit, wer will in einem Haus ohne Fenster wohnen?
731
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lowend
31.05.2022 22:39registriert Februar 2014
Irgendwie kommt mir bei dem Haus gleich die TV-Serie «The Jetsons» in den Sinn. Fehlt echt nur noch die Roboter-Haushälterin.
Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1971 steht zum Verkauf und wir würden sowas von\nIrgendwie kommt mir bei dem Haus gleich die TV-Serie «The Jetsons» in den Sinn. Fehlt echt nur noch die Roboter-Haush ...
522
Melden
Zum Kommentar
avatar
brathering
31.05.2022 22:05registriert März 2021
über den Stil kann man ja streiten, aber für mich hätt's definitiv zu wenig Tageslicht.
Zudem hätte man bei dieser Grundstückgrösse durchaus ein wenig mehr Platz dem Haus widmen können.
318
Melden
Zum Kommentar
24
Ich habe zum ersten Mal Ferien auf einem Campingplatz gemacht – das ist mein Fazit
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Ferien auf einem Campingplatz gemacht. Es war sensationell.
Camper nahm ich bis zu diesem Sommer nur als Hindernisse am Gotthard wahr. In ihren eierschalfarbenen Kisten verstopften sie die Strassen oder käsebeinig den Zugang zur Raststättentoilette. Nach verrichtetem Geschäft und einem nöligen Rundgang durch den Souvenir-Shop («Bekijk de waanzinnige prijzen!») verschwanden sie wieder in ihren rollenden Eigenheimen – und ein paar hundert Kilometer weiter südlich in einer Welt, die mir bisher verborgen blieb. Bis zu diesen Sommerferien. Wir wollten es wissen.
Zur Story