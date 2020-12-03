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Immo Bizarre

Gar nicht so teuer: Elvis' Villa in Palm Springs steht zum Verkauf

Elvis' Villa in Palm Springs steht zum Verkauf – für gar nicht mal so viel, imfall

Bild: realtor.com
03.12.2020, 15:0411.08.2026, 13:24
Immo Bizarre
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Palm Springs, im kalifornischen High Desert, keine 2 Stunden von Downtown Los Angeles entfernt, ist ein Juwel. Denn diese ehemalige Wüstenoase hat einen besonderen Vibe, den man sonst nirgends findet. Zwischen Palmen blickt man an die Felswand der Wüstenberge. Der Joshua Tree National Park ist gleich um die Ecke. Es ist wunderschön.

Palm Springs Landschaft Wüste Kalifornien Joshua Tree
Bild: shutterstock

In den Fünfzigerjahren etablierte sich diese Kleinstadt als Rückzugsort für Hollywoodstars. Ein bisschen dem Presse-Trubel Hollywoods entfliehen ... aber trotzdem ein wenig Nightlife geniessen, verstehst? Bis heute wohnt dem Ort immer noch der Glamour vergangener Tage bei, als Sinatra und sein Rat Pack abstiegen (und standesgemäss die dortigen Tiki-Bars und Hotels unsicher machten). Heute ist Palm Springs mehr von der Gay-Community und Pensionären geprägt (ein Mengendiagramm ergäbe vermutlich eine 80-prozentige Überlagerung). Und von der, dem Wüstenklima sei Dank, gut erhaltenen Mid Century Modernist Architecture. Etliche berühmte architektonische Bauwerke stehen in Palm Springs. Die Bob-Hope-Villa, etwa:

Schnäppchen! Diese Promi-Villa in Palm Springs kostet nur noch die Hälfte – also 25 Millionen

Für einiges weniger gibt's aktuell eine weitere historische Palm-Springs-Villa zu kaufen. Nicht minder ein architektonisches Juwel. Und mit nicht minder Promi-Connection.

1350 Ladera Circle wurde 1960 für das Architekten-Ehepaar Bob und Helene Alexander gebaut und im «Time Life Magazine» als «The House of Tomorrow» porträtiert:

https://2nd-street.livejournal.com/314362.html
Mit dem E-Type ins Büro. Nicht schlecht, Bob Alexander, nicht schlecht. Bild: 2nd-street.livejournal

Ab 1966 wurde es von einem gewissen Elvis Presley geleast, der hier seine Flitterwochen mit Priscilla verbrachte.

Was für eine Villa kriegt man eigentlich für eine Million? In der Schweiz – und Europa

Und just diese Villa, also, steht nun zum Verkauf (hier geht's zum Listing).

Für 2,5 Millionen Dollar.

Was gar nicht so viel ist, wenn man's bedenkt. Aktuell sind das nämlich 2,2 Millionen Franken. Was bekommt man für 2,2 Millionen hierzulande? In meinem heimischen Zürich fast nichts. Diese 159m2-Wohnung in Zürich-Seebach etwa. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung in Zürich-Altstetten, vielleicht. Aber ein Design-Haus mit 464m2 Wohnfläche, eine historische Architektur-Ikone mit 1900m2 Garten und Umschwung und Pool und Sicht auf die malerischen Berge rund um Palm Springs? Nope. Und Elvis kannst eh vergessen. Udo Jürgens wohnte mal im Dachstock vom Mascotte ... schon nicht das Gleiche.

Schauen wir uns also mal um!

Der Eingangsbereich ist schon mal hammermässig:

Bild
Bild: realtor.com
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Bild: realtor.com

Und dann dieses Wohnzimmer erst!

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Bild: realtor.com

Okay – man muss sich all die grauenhaften Elvis-Kitsch-Bilder wegdenken. Und das eine oder andere Möbelstück auch. Aber checkt mal den Raum!

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Bild: realtor.com

Der «schwebende Kamin» (so nennt man das, offenbar) – wie cool ist denn das?

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Bild: realtor.com

Diese Kochinsel!

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Bild: realtor.com

Und der Garten und Pool erst!

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Bild: realtor.com

Okay, das Haus bedarf vermutlich einiges an Investitionen, um es auf modernsten Stand zu bringen. Doch die Bausubstanz scheint zu stimmen und sein Status als architektonische Ikone plus die Elvis-Connection bedeutet garantierte Wertsteigerung.

Mehr Bilder:

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Elvis-Villa in Palm Springs zu verkaufen! Wer macht mit?
1350 Ladera Circle, Palm Springs – Elvis' Flitterwochen-Haus – ist eine Architektur-Ikone. Sie steht aktuell zum Verkauf für 2,2 Millionen Franken. Eigentlich gar nicht so viel, oder?
quelle: realtor.com / realtor.com
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Die beliebtesten Kommentare
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MarGo
03.12.2020 15:53registriert Juni 2015
Ich liebe es in anderer Leute Hütten zu schauen!

Äh...

Das klingt irgendwie creepier als ich's eigentlich mein....
1383
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SkyDaddy
03.12.2020 15:15registriert Januar 2017
Wenn ich morgen im EuroMillions gewinne, kaufe ich das Haus, damit ich neu meine Kommentare von dort aus verfassen kann und ändere meine Signatur.

Von Elvis' ehemaligen Haus gesendet
1031
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Ruffy
03.12.2020 16:02registriert Januar 2015
Ja aber wer will denn in einem dritte welt land leben.. das haus wäre super.
13028
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